Світоліна склала компанію Костюк і Калініній у другому колі "Ролан Гарросу"

У першому колі Roland Garros перша ракетка України Еліна Світоліна (№6 WTA) обіграла 17-річну представницю Франції Осеан Бабель, яка займає скромний №1111 у світовому рейтингу - 6:2, 7:5.
Матч тривав 1 годину і 17 хвилин.
За право вийти до третього кола змагань Світоліна посперечається з американкою Енн Лі (№75 WTA).
Додамо, що Катаріна Завацька припинила боротьбу на Відкритому чемпіонаті Франції. Наша спортсменка в першому раунді поступилася представниці Греції Марії Саккарі - 4:6, 1:6.
Нагадаємо, до другого раунду "Ролан Гарросу" також вийшли ще дві українки - Марта Костюк і Ангеліна Калініна, які в стартових своїх матчах на паризьких кортах обіграли експерших ракеток світу Гарбінє Мугурусу і Анжелік Кербер відповідно.