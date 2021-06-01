Литва позбавила Шарія статусу біженця та оголосила персоною нон ґрата, - ЗМІ
Литва позбавила Шарія статусу біженця та оголосила персоною нон ґрата, - ЗМІ
Роналду пригрозили судовим позовом через скляну альтанку на даху його пентхауса
Роналду пригрозили судовим позовом через скляну альтанку на даху його пентхауса
Президентський університет Зеленського коштуватиме 7,2 млрд гривень
Президентський університет Зеленського коштуватиме 7,2 млрд гривень
Відкритий лист – відповідь Ользі Балашовій
Відкритий лист – відповідь Ользі Балашовій
Депутати "Слуги народу" пропонують поки що не озвучувати фільми українською
Депутати "Слуги народу" пропонують поки що не озвучувати фільми українською
Швидкісний трамвай на Борщагівку не курсуватиме 2,5 місяця (оновлено)
Швидкісний трамвай на Борщагівку не курсуватиме 2,5 місяця (оновлено)
Прослушка, которая может сорвать планы Байдена перед саммитом с Путиным
Прослушка, которая может сорвать планы Байдена перед саммитом с Путиным
Митна служба відмовила "Укртранснафті" в наданні дозволів на використання "труби Медведчука"
Митна служба відмовила "Укртранснафті" в наданні дозволів на використання "труби Медведчука"
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
ГоловнаСпорт

Світоліна склала компанію Костюк і Калініній у другому колі "Ролан Гарросу"

Еліна впевнено зіграла в першому матчі в Парижі.

Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG
Еліна Світоліна

У першому колі Roland Garros перша ракетка України Еліна Світоліна (№6 WTA) обіграла 17-річну представницю Франції Осеан Бабель, яка займає скромний №1111 у світовому рейтингу - 6:2, 7:5.

Матч тривав 1 годину і 17 хвилин.

Осеан Бабель
Фото: EPA/UPG
Осеан Бабель

За право вийти до третього кола змагань Світоліна посперечається з американкою Енн Лі (№75 WTA).

Додамо, що Катаріна Завацька припинила боротьбу на Відкритому чемпіонаті Франції. Наша спортсменка в першому раунді поступилася представниці Греції Марії Саккарі - 4:6, 1:6.

Нагадаємо, до другого раунду "Ролан Гарросу" також вийшли ще дві українки - Марта Костюк і Ангеліна Калініна, які в стартових своїх матчах на паризьких кортах обіграли експерших ракеток світу Гарбінє Мугурусу і Анжелік Кербер відповідно.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також