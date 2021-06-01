Світоліна склала компанію Костюк і Калініній у другому колі "Ролан Гарросу"

Еліна впевнено зіграла в першому матчі в Парижі.

Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна

У першому колі Roland Garros перша ракетка України Еліна Світоліна (№6 WTA) обіграла 17-річну представницю Франції Осеан Бабель, яка займає скромний №1111 у світовому рейтингу - 6:2, 7:5.

Матч тривав 1 годину і 17 хвилин.

Фото: EPA/UPG Осеан Бабель

За право вийти до третього кола змагань Світоліна посперечається з американкою Енн Лі (№75 WTA).

Додамо, що Катаріна Завацька припинила боротьбу на Відкритому чемпіонаті Франції. Наша спортсменка в першому раунді поступилася представниці Греції Марії Саккарі - 4:6, 1:6.

Нагадаємо, до другого раунду "Ролан Гарросу" також вийшли ще дві українки - Марта Костюк і Ангеліна Калініна, які в стартових своїх матчах на паризьких кортах обіграли експерших ракеток світу Гарбінє Мугурусу і Анжелік Кербер відповідно.