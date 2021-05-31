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Зідан пояснив своє рішення покинути "Реал"

Француз написав відкритого листа.

Зідан пояснив своє рішення покинути "Реал"
Зінедін Зідан
Фото: EPA/UPG

Колишній головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан написав відкритого листа вболівальникам, у якому пояснив своє рішення піти у відставку.

За словами фахівця, він відчув, що клуб більше не довіряє йому.

"На фінальному відрізку моєї роботи разом з командою була забута одна важлива деталь - все, що щоденними зусиллями було побудовано мною в клубі. Я відчув, що це все в один момент перестало цінуватися, зникло розуміння напрямку розвитку клубу, а в кінцевому підсумку мене звинувачували навіть у найменших невдачах", - наводить слова Зідана AS.

"Я йду, але не говорю "прощавайте", я не втомився від тренерської діяльності. Покинув команду, тому що відчув, що клуб більше не вірить у мене, що є основним чинником, якого я сильно потребую. Немає підтримки ні на середньострокову, ні на довгострокову перспективи", - зазначив француз.

"Я розумію футбол і знаю цінності "Реала". Знаю, що якщо ти не виграєш, то повинен піти. Але я хотів поваги до того, чого ми досягли разом. Хотів би, щоб мої відносини з клубом і президентом в останні кілька місяців були не такими, як з іншими тренерами. Але зрозуміло, я не просив про привілеї", - заявив Зідан.

Нагадаємо, Зідан удруге очолив команду в березні 2019 року. До цього француз уже тренував мадридський клуб - з 2016 по 2018 рік.

Після свого повернення "Реал" за два роки виграв лише один трофей - став чемпіоном Ла Ліги сезону-2019/20.

Як наставник Зізу виграв із "бланкос" 11 трофеїв, у тому числі тричі поспіль Лігу чемпіонів.

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