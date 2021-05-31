Фото: 1927.kiev.ua В'ячеслав Шевчук

Колишній гравець "Шахтаря" і збірної України В'ячеслав Шевчук заявив, що йде з телеканалу "Футбол 1/2/3", де був експертом програми "Великий футбол", після п'яного інциденту з поліцією минулого вікенду.

Крім того, Шевчук попросив вибачення за подію.

Додамо, ексгравця "Шахтаря" зупинили на Porsche 911 у центрі Києва, на бульварі Лесі Українки.

У мережу потрапило відео його затримання поліцією, співробітники якої намагалися посадити ексфутболіста в патрульну машину.

У Шевчука були ознаки алкогольного сп'яніння, однак проходити алкотест він відмовився.

Нагадаємо, Шевчука нагородили двома державними нагородами: орденом "За мужність" III ступеня та медаллю "За працю і перемогу".