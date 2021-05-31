Відкритий лист – відповідь Ользі Балашовій
Відкритий лист – відповідь Ользі Балашовій
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Беньямін Нетаньягу може залишити посаду прем’єр-міністра Ізраїлю
Беньямін Нетаньягу може залишити посаду прем’єр-міністра Ізраїлю
Депутати "Слуги народу" пропонують поки що не озвучувати фільми українською
Депутати "Слуги народу" пропонують поки що не озвучувати фільми українською
У Таїланді загинув Посол України, ознак нападу не знайшли (оновлено)
У Таїланді загинув Посол України, ознак нападу не знайшли (оновлено)
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
​У Туркменистані чиновників змусили поголити голови через траур
​У Туркменистані чиновників змусили поголити голови через траур
​Путін пообіцяв Лукашенку $500 млн і порушив питання про затримання Сапеги
​Путін пообіцяв Лукашенку $500 млн і порушив питання про затримання Сапеги
Під Офісом президента відбувся мітинг на підтримку Стерненка "Покажіть нам справедливість!" (оновлено)
Під Офісом президента відбувся мітинг на підтримку Стерненка "Покажіть нам справедливість!" (оновлено)
ГоловнаСпорт

Ексгравець "Шахтаря, нагороджений двома державними нагородами, звільнився з телеканалу Футбол після п'яного інциденту з поліцією

В'ячеслав Шевчук попросив у шанувальників футболу вибачення.

В'ячеслав Шевчук
Фото: 1927.kiev.ua
В'ячеслав Шевчук

Колишній гравець "Шахтаря" і збірної України В'ячеслав Шевчук заявив, що йде з телеканалу "Футбол 1/2/3", де був експертом програми "Великий футбол", після п'яного інциденту з поліцією минулого вікенду.

Крім того, Шевчук попросив вибачення за подію.

Додамо, ексгравця "Шахтаря" зупинили на Porsche 911 у центрі Києва, на бульварі Лесі Українки.

У мережу потрапило відео його затримання поліцією, співробітники якої намагалися посадити ексфутболіста в патрульну машину.

У Шевчука були ознаки алкогольного сп'яніння, однак проходити алкотест він відмовився.

Нагадаємо, Шевчука нагородили двома державними нагородами: орденом "За мужність" III ступеня та медаллю "За працю і перемогу".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також