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Голкіпер "Челсі" встановив рекорд Ліги чемпіонів

Менді відстояв черговий матч на нуль.

Едуар Менді
Фото: EPA/UPG
Едуар Менді

Завершився черговий європейський клубний сезон.

У фіналі Ліги чемпіонів "Челсі" обіграв "Манчестер Сіті" (1:0) і вдруге в історії виграв найпрестижніший європейський клубний турнір.

Голкіпер лондонців Едуар Менді провів у цьому розіграші ЛЧ 12 матчів, у дев'яти з яких залишив свої ворота недоторканними, що є рекордом "сухих" матчів турніру в дебютному сезоні.

Крім того, сенегалець повторив абсолютне досягнення Сантьяго Канісареса ("Валенсія", сезон-2000/01) і Кейлора Наваса ("Реал", сезон-2015/16), які також відстояли в одному з сезонів 9 матчів на нуль.

Зазначимо, що Менді став першим африканським голкіпером, який зіграв у фіналі ЛЧ.

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