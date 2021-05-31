Голкіпер "Челсі" встановив рекорд Ліги чемпіонів

Фото: EPA/UPG Едуар Менді

Завершився черговий європейський клубний сезон.

У фіналі Ліги чемпіонів "Челсі" обіграв "Манчестер Сіті" (1:0) і вдруге в історії виграв найпрестижніший європейський клубний турнір.

Голкіпер лондонців Едуар Менді провів у цьому розіграші ЛЧ 12 матчів, у дев'яти з яких залишив свої ворота недоторканними, що є рекордом "сухих" матчів турніру в дебютному сезоні.

Крім того, сенегалець повторив абсолютне досягнення Сантьяго Канісареса ("Валенсія", сезон-2000/01) і Кейлора Наваса ("Реал", сезон-2015/16), які також відстояли в одному з сезонів 9 матчів на нуль.

9 - Édouard Mendy’s nine clean sheets for Chelsea in the UEFA Champions League this season is the most ever by a goalkeeper in their debut campaign in the competition. Wall. #UCLFinal pic.twitter.com/BdVrIGOj3M — OptaJoe (@OptaJoe) May 29, 2021

Зазначимо, що Менді став першим африканським голкіпером, який зіграв у фіналі ЛЧ.