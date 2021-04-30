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Футболіста "Челсі" визнано найкращим гравцем перших півфіналів Ліги чемпіонів

Н'Голо Канте був найкращим не тільки в матчі проти "Реала".

Футболіста "Челсі" визнано найкращим гравцем перших півфіналів Ліги чемпіонів
Н’Голо Канте
Фото: EPA/UPG

Опорного півзахисника "Челсі" Н’Голо Канте визнано гравцем тижня в Лізі чемпіонів, повідомляє пресслужба УЄФА.

30-річний француз допоміг своїй команді здобути важливу нічию в Мадриді проти "Реала" (1:1) у першому півфінальному матчі. Точність передач Канте в грі на стадіоні "Альфредо ді Стефано" склала захмарні 86%.

Серед номінантів також були форвард "Реала" Карім Бензема, а також півзахисники Кевін Де Брейне ("Манчестер Сіті") і Анхель Ді Марія ("Парі Сен-Жермен").

У нинішньому розіграші ЛЧ Канте зіграв в 11 матчах і відзначився одним асистом.

Перший фіналіст турніру визначиться найближчого вівторка, коли в Манчестері "Сіті" прийме ПСЖ.

Наступного дня в Лондоні "Челсі" і "Реал" визначать другого фіналіста.

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