УЄФА покарав Ібрагімовича і "Мілан" за наявність у Златана частки в букмекерській компанії

Шведом був порушений регламент УЄФА і ФІФА.

Форвард "Мілана" Златан Ібрагімович спільно з міланським клубом оштрафовані УЄФА за наявність у форварда Rossoneri частки в букмекерській компанії, повідомляє пресслужба УЄФА.

Шляхом розслідування було встановлено, що у шведського нападника є частка в букмекерській конторі, що є порушенням Статті 12 (2) (b) Дисциплінарних правил УЄФА.

УЄФА ухвалив оштрафувати Ібрагімовича на 50 тисяч євро. Також швед повинен позбутися своєї частки.

"Мілану" винесли попередження і оштрафували на 25 тисяч євро.

У минулому сезоні Ібрагімович забив за "Мілан" 17 голів і віддав три гольові передачі."Мілан" фінішував на другому місці Серії А.