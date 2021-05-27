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Чемпіон Італії "Інтер" звільнив головного тренера

Кар'єра Антоніо Конте в міланському клубі завершена.

Чемпіон Італії "Інтер" звільнив головного тренера
Антоніо Конте
Фото: EPA/UPG

Чемпіон Серії А "Інтер" на своєму офіційному сайті оголосив про уход Антоніо Конте з поста головного тренера команди.

Сторони розірвали угоду за обопільною згодою.

"Клуб хотів би подякувати Антоніо за виконану ним видатну роботу, яка привела до перемоги в чемпіонаті Італії. Антоніо Конте назавжди залишиться в історії нашого клубу", - йдеться в заяві Nerazzurri.

Раніше повідомлялося, що Конте має розбіжності з керівництвом клубу. "Інтер" зазнає певних фінансових труднощів, викликаних пандемією коронавіруса, і боси міланського клубу хочуть розвантажити зарплатну відомість на наступний сезон.

Керівництво клубу налаштоване на продаж лідерів команди, що категорично не влаштовувало Конте.

Антоніо вже пов'язують з мадридським "Реалом", в якому пост головного тренера виявився вакантним після звільнення Зінедіна Зідана.

Нагадаємо, Конте працював в міланському клубі з 2019 року. За цей час він виграв "скудетто", перервавши 9-річну гегемонію "Ювентуса", і вивів "нерадзуррі" в фінал Ліги Європи-2020, де вони поступилися "Севільї".

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