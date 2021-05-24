"Мілан" установив рекорд Серії А і повторив досягнення "Реала" і "Манчестера Сіті"

У підсумковому турі Серії А "Мілану" для потрапляння наступного сезону в Лігу чемпіонів необхідно було перемагати в Бергамо "Аталанту".
Підопічні Стефано Піолі із завданням упоралися - 2:0. Зазначимо, це була 16-та виїзна перемога міланців цього сезону Серії А.
Таким чином, міланці встановили нове досягнення - ще жодна команда у вищому дивізіоні чемпіонату Італії не одержувала такої кількості перемог поза рідними стінами.
Крім того, "Мілан" повторив рекорд "Реала" в Ла Лізі (2011/12) і "Манчестера Сіті" в АПЛ (2017/18).
16 - Il Milan ha stabilito un nuovo record assoluto di vittorie esterne in una stagione di Serie A: 16 – nessuna squadra nei cinque maggiori campionati europei ha mai fatto meglio (16 anche per il Real Madrid 2011/12 e il Manchester City 2017/18). Conquistatori.#AtalantaMilan pic.twitter.com/dQ0Ng05yLJ— OptaPaolo (@OptaPaolo) May 23, 2021