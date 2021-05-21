В НХЛ тривають треті поєдинки першого раунду Кубка Стенлі.
Зокрема, "Нью-Йорк Айлендерс" зустрічався з "Піттсбург Пінгвінз" (4:5).
В середині третього періоду на майданчику утворилося побоїще п'ятірки на п'ятірку, яке протягом 2-х хвилин то згасала, то знову розгоралося з новою силою.
Арбітрам ніяк не вдавалося ліквідувати один осередок, як тут же виникав інший.
У підсумку, арбітри прийняли унікальне рішення - вилучити обидві п'ятірки на дві хвилини за грубість. А так як лави штрафників не передбачені на прийняття такої кількості клієнтури, деяким хокеїстам довелося відбувати покарання стоячи.
Додамо, що в серії "Пінгвіни" також вийшли вперед - 2:1.