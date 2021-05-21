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У матчі Кубка Стенлі арбітри протягом двох хвилин не могли зупинити бійку п'ятірки на п'ятірку

У підсумку, 10 хокеїстів вирушили на лавку штрафників.

Фото: NHL.com

В НХЛ тривають треті поєдинки першого раунду Кубка Стенлі.

Зокрема, "Нью-Йорк Айлендерс" зустрічався з "Піттсбург Пінгвінз" (4:5).

В середині третього періоду на майданчику утворилося побоїще п'ятірки на п'ятірку, яке протягом 2-х хвилин то згасала, то знову розгоралося з новою силою.

Арбітрам ніяк не вдавалося ліквідувати один осередок, як тут же виникав інший.

У підсумку, арбітри прийняли унікальне рішення - вилучити обидві п'ятірки на дві хвилини за грубість. А так як лави штрафників не передбачені на прийняття такої кількості клієнтури, деяким хокеїстам довелося відбувати покарання стоячи.

Додамо, що в серії "Пінгвіни" також вийшли вперед - 2:1.

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