Напередодні, третього четверга травня, українці вже традиційно відсвяткували День вишиванки.

Це неофіційне свято широко відзначається не тільки в Україні, а й за її межами.

Вітчизняні спортсмени підтримали його і вбрали одяг з національним орнаментом.

У когось це святкова вишиванка, а хтось вийняв із шафи раритетну форму національної команди на Іграх-1994 року в Ліллехаммері, як-от чемпіонка Олімпіади у фігурному катанні Оксана Баюл, яка проживає у США.

Не залишилися осторонь перша ракетка України Еліна Світоліна Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina) і триразова чемпіонка світу з шахів Ганна Музичук.

У підготовці до токійської Олімпіади нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк також не забув про вишиванку.

Найсильніша українська біатлоністка Олена Підгрушна показала, що вишиванка також їй до лиця, як і лижі з гвинтівкою.

Збірна України з футболу проводить збір у Харкові перед Євро-2020, який стартує в червні.

Елегантні у своїх вишиванках Ольга Саладуха

і Лілія Подкопаєва.