Світоліна вперше цього року втратила п'яте місце в рейтингу WTA

Позначилися невдалі матчі на турнірі в Мадриді і Штутгарті.

Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна втратила одну позицію в оновленому рейтингу WTA і опустилася на шосте місце.

Білоруска Орина Соболенко завдяки перемозі на турнірі в Мадриді злетіла відразу на три рядки догори й увійшла в топ-4.

Тим часом Світоліна покинула турнір у Штутгарті ще на старті.

Лідеркою світового рейтингу залишається Ешлі Барті. Саме австралійка виграла турнір у Штутгарті. За Барті йде японка Наомі Осака, трійку кращих замикає румунка Симона Халеп.

З українок найпотужніший прогрес продемонструвала Ангеліна Калініна, яка піднялася на 24 позиції (141-ше місце).

Друга ракетка України Даяна Ястремська, яка тимчасово дискваліфікована за допінг, опустилася на одну позицію і тепер займає 32-ге місце, а Марта Костюк на дві - тепер вона 79-та.

Також втратили позиції Катаріна Завацька - 130-те місце (-2), Леся Цуренко - 142-ге (-4) і Катерина Козлова - 158-ме (-21).

На три позиції поліпшили своє становище Дарина Снігур - 206-те місце і Катерина Бондаренко - 224-те.