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Світоліна вперше цього року втратила п'яте місце в рейтингу WTA

Позначилися невдалі матчі на турнірі в Мадриді і Штутгарті.

Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG
Еліна Світоліна
Перша ракетка України Еліна Світоліна втратила одну позицію в оновленому рейтингу WTA і опустилася на шосте місце.

Білоруска Орина Соболенко завдяки перемозі на турнірі в Мадриді злетіла відразу на три рядки догори й увійшла в топ-4.

Тим часом Світоліна покинула турнір у Штутгарті ще на старті.

Лідеркою світового рейтингу залишається Ешлі Барті. Саме австралійка виграла турнір у Штутгарті. За Барті йде японка Наомі Осака, трійку кращих замикає румунка Симона Халеп.

З українок найпотужніший прогрес продемонструвала Ангеліна Калініна, яка піднялася на 24 позиції (141-ше місце).

Друга ракетка України Даяна Ястремська, яка тимчасово дискваліфікована за допінг, опустилася на одну позицію і тепер займає 32-ге місце, а Марта Костюк на дві - тепер вона 79-та.

Також втратили позиції Катаріна Завацька - 130-те місце (-2), Леся Цуренко - 142-ге (-4) і Катерина Козлова - 158-ме (-21).

На три позиції поліпшили своє становище Дарина Снігур - 206-те місце і Катерина Бондаренко - 224-те.

  • 32 (31). Даяна Ястремська - 1990 очок
  • 79 (77). Марта Костюк - 1053
  • 130 (128). Катарина Завацька - 632
  • 141 (165). Ангеліна Калініна - 583
  • 142 (138). Леся Цуренко - 582
  • 158 (137). Катерина Козлова - 492
  • 206 (209). Дарина Снігур - 335
  • 224 (227). Катерина Бондаренко - 307
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