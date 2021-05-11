Світоліна вперше цього року втратила п'яте місце в рейтингу WTA

Білоруска Орина Соболенко завдяки перемозі на турнірі в Мадриді злетіла відразу на три рядки догори й увійшла в топ-4.
Тим часом Світоліна покинула турнір у Штутгарті ще на старті.
Лідеркою світового рейтингу залишається Ешлі Барті. Саме австралійка виграла турнір у Штутгарті. За Барті йде японка Наомі Осака, трійку кращих замикає румунка Симона Халеп.
З українок найпотужніший прогрес продемонструвала Ангеліна Калініна, яка піднялася на 24 позиції (141-ше місце).
Друга ракетка України Даяна Ястремська, яка тимчасово дискваліфікована за допінг, опустилася на одну позицію і тепер займає 32-ге місце, а Марта Костюк на дві - тепер вона 79-та.
Також втратили позиції Катаріна Завацька - 130-те місце (-2), Леся Цуренко - 142-ге (-4) і Катерина Козлова - 158-ме (-21).
На три позиції поліпшили своє становище Дарина Снігур - 206-те місце і Катерина Бондаренко - 224-те.
- 32 (31). Даяна Ястремська - 1990 очок
- 79 (77). Марта Костюк - 1053
- 130 (128). Катарина Завацька - 632
- 141 (165). Ангеліна Калініна - 583
- 142 (138). Леся Цуренко - 582
- 158 (137). Катерина Козлова - 492
- 206 (209). Дарина Снігур - 335
- 224 (227). Катерина Бондаренко - 307