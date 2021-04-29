Світоліна драматично програла в першому раунді відомого турніру в Мадриді, не реалізувавши 6 матчболів

На тай-брейку більш успішною виявилася суперниця.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№5 WTA) несподівано вибула вже після першого кола на ґрунтовому турнірі WTA 1000 в Мадриді.

26-річна українка, сіяна під четвертим номером, поступилася швейцарці Жиль Тайхман (№40 WTA) в неймовірному за інтригою матчі - 6:2, 4:6, 6:7 (5-7).

Зазначимо, що у вирішальному сеті Еліна вела - 5:1, але завчасно розслабилася і довела все до тай-брейку.

Додамо, що за рахунку 5:4 українка мала чотири матчболи на подачі суперниці і ще два за рахунку 6:5.

На тай-брейку більш успішною виявилася суперниця.