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Матч "Шахтар" - "Дніпро-1" на НСК "Олімпійський" пройде з глядачами

З 1 травня в столиці скасовують червоний рівень епідемічної небезпеки.

Матч "Шахтар" - "Дніпро-1" на НСК "Олімпійський" пройде з глядачами
Фото: shakhtar.com

Багато в чому визначальний в боротьбі за "срібло" матч 24-го туру Української прем'єр-ліги між "Шахтарем" і "Дніпром-1" пройде з глядачами, інформує пресслужба "гірників".

З 1 травня в столиці скасовують червоний рівень епідемічної небезпеки, тому в суботу вболівальники зможуть відвідати НСК "Олімпійський".

Матч розпочнеться о 17:00. "Гірники" оголосили про старт продажу квитків.

За три тури до фінішу чемпіонату "Шахтар" ще не гарантував собі вихід у Лігу чемпіонів на наступний сезон. Команда Луїша Каштру в боротьбі за друге місце випереджає "Зорю" на чотири очки.

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