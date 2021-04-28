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Український спідвеїст потрапив у серйозну аварію на тренуванні в Польщі

Андрій Карпов зараз у комі.

Український спідвеїст потрапив у серйозну аварію на тренуванні в Польщі
Андрій Карпов
Фото: facebook

Український спідвеїст Андрій Карпов перед стартом Другої ліги спідвею отримав серйозні травми на тренуванні в Грудзендзі (Польща), повідомляє Przeglad Sportowy.

Карпов, який виступає за команду "Сталь" (Жешув), ішов третім під час тренувального заїзду, проте на виході з повороту вилетів за межі траси, де вже не було повітряних огорож.

У результаті падіння гонщик отримав перелом дев'яти ребер і прокол легені, травми загрожували його життю. Повідомляють, що Карпов був притомним після після трафунку. Його терміново відправили до лікарні.

Карпов успішно переніс операцію, внутрішню кровотечу було зупинено. Зараз гонщик у комі, його стан оцінюють як важкий.

34-річний українець добре відомий усім польським любителям спідвею. У 2016-2017 роках він грав у PGE Ekstraliga за "Фалубаз" (Зелена-Гура), перший же сезон закінчив із хорошим середнім результатом 1,452 очка за серію.

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