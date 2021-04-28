Боксер помер після бою на молодіжному чемпіонаті світу

19-річний йорданський боксер Рашед Аль-Свайсат помер після операції на головному мозку. Про це повідомляє пресслужба Міжнародної асоціації боксу (AIBA).

It is with deep sadness that we learned of the passing of Rashed Al-Swaisat of Jordan, who had been admitted to hospital on April 16 further to his fight during the AIBA YWCHs. Our thoughts are with his family, friends and teammates, to whom we offer our sincere condolences. pic.twitter.com/UGKVupJT4e — AIBA (@AIBA_Boxing) April 27, 2021

"З глибоким сумом ми дізналися про смерть Рашеда Аль-Свайсата з Йорданії, госпіталізованого 16 квітня після поєдинку чемпіонату світу. Наші думки разом з його родиною, друзями і товаришами по команді, яким ми висловлюємо наші щирі співчуття", - йдеться в заяві.

Аль-Свайсат знепритомнів на молодіжному чемпіонаті світу в польському Кельце під час третього раунду поєдинку у ваговій категорії до 81 кг проти естонця Андрія Виноградова.

Спортсмена госпіталізували, видалили гематому в головному мозку, після чого він перебував у відділенні інтенсивної терапії і помер через 10 днів.

Інцидент розслідує місцева поліція.