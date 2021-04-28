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Боксер помер після бою на молодіжному чемпіонаті світу

Рашед Аль-Свайсат 10 днів провів у комі.

19-річний йорданський боксер Рашед Аль-Свайсат помер після операції на головному мозку. Про це повідомляє пресслужба Міжнародної асоціації боксу (AIBA).

"З глибоким сумом ми дізналися про смерть Рашеда Аль-Свайсата з Йорданії, госпіталізованого 16 квітня після поєдинку чемпіонату світу. Наші думки разом з його родиною, друзями і товаришами по команді, яким ми висловлюємо наші щирі співчуття", - йдеться в заяві.

Аль-Свайсат знепритомнів на молодіжному чемпіонаті світу в польському Кельце під час третього раунду поєдинку у ваговій категорії до 81 кг проти естонця Андрія Виноградова.

Спортсмена госпіталізували, видалили гематому в головному мозку, після чого він перебував у відділенні інтенсивної терапії і помер через 10 днів.

Інцидент розслідує місцева поліція.

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