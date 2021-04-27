Маліновський утретє за місяць потрапив до символічної збірної туру Серії A

Українець Руслан Маліновський голом і результативною передачею допоміг "Аталанті" розгромити "Болонью" в матчі 33-го туру Серії А (5:0).

Завдяки чудовому виступу гравець збірної України втретє за квітень потрапив до символічної збірної туру за версією авторитетного статистичного порталу WhoScored.

Зазначимо, цього місяця відбулося п'ять турів.

Також з "Аталанти" серед кращих виявилися нападник Луїс Мюріель і захисник Крістіан Ромеро.

Наголосимо, що з усієї збірної найвищі оцінки власне в Маліновського і Мюріеля (9.4).