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Маліновський утретє за місяць потрапив до символічної збірної туру Серії A

Українець демонструє стабільну гру.

Маліновський утретє за місяць потрапив до символічної збірної туру Серії A
Руслан Малиновський
Фото: EPA/UPG

Українець Руслан Маліновський голом і результативною передачею допоміг "Аталанті" розгромити "Болонью" в матчі 33-го туру Серії А (5:0).

Завдяки чудовому виступу гравець збірної України втретє за квітень потрапив до символічної збірної туру за версією авторитетного статистичного порталу WhoScored.

Зазначимо, цього місяця відбулося п'ять турів.

Також з "Аталанти" серед кращих виявилися нападник Луїс Мюріель і захисник Крістіан Ромеро.

Наголосимо, що з усієї збірної найвищі оцінки власне в Маліновського і Мюріеля (9.4).

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