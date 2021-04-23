Дружина Маліновського знайшла оригінальне пояснення, чому Руслан частіше забиває за "Аталанту"

Роксана Маліновська, дружина 27-річного українського легіонера "Аталанти" Руслана Маліновського, пояснила факт поліпшення бомбардирських навичок гравця збірної України.

Виявляється, Руслан частіше забиває голи через любов до солодощів.

"Розкрию маленький секрет. Знаєте, чому Руслан знову забив? Ми домовилися, що в нашому будинку торт з'явиться тільки в разі забитого м'яча.

Інакше його було не зупинити, адже він ласун ще той. І мене весь час підбиває", - написала Маліновська в інстаграмі.

Зазначимо, що напередодні гол Маліновського дозволив "Аталанті" повезти з Рима очко після матчу з "Ромою" (1:1). А в п'яти останніх матчах на його рахунку - три голи і п'ять асистів.