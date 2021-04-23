Санкт-Петербург отримав додатково три матчі Євро-2020

Кілька матчів чемпіонату перенесено в Севілью і Санкт-Петербург.

УЄФА остаточно виключив Більбао, Дублін і Мюнхен зі списку міст-господарів Євро-2020, повідомляє championat.com.

Групові матчі Євро-2020 перенесено з Дубліна в Санкт-Петербург. Офіційно про це буде оголошено сьогодні після засідання виконкому. Столиця Ірландії мала прийняти чотири матчі чемпіонату Європи, три з яких тепер перенесуть на "Газпром Арену".

Отже, в Санкт-Петербурзі додатково відбудуться зустрічі Польща - Словаччина (14 червня), Швеція - Словаччина (18 червня) і Швеція - Польща (23 червня). Тоді як гру плей-оф перенесуть у Лондон.

Джерело зазначає, що УЄФА вирішив не додавати нові міста, відповідно, відмовився від ідеї віддати кілька ігор Москві.

Крім того, в групі Е матч Іспанія - Польща перенесено з Більбао в Севілью.

Зустрічі чемпіонату Європи перенесено з Дубліна, Мюнхена і Більбао, оскільки уряд країни (Ірландії), а також землі (Баварія) і автономії (Країна Басків) не можуть гарантувати мінімальну заповнюваність трибун через складну епідеміологічну ситуацію внаслідок пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, Санкт-Петербург також прийматиме три заплановані матчі групового етапу: Бельгія - Росія (12 червня), Фінляндія - Росія (16 червня), Фінляндія - Бельгія (21 червня), а також чвертьфінал. "Газпром Арена" зможе заповнюватися на 50%.

Раніше УЄФА висунув обов'язкову вимогу до міст-організаторів Євро-2020 для проведення матчів.