Мінфін готує податкові зміни для "хитро зроблених", - Марченко
Мінфін готує податкові зміни для "хитро зроблених", - Марченко
У річку біля Бучі викинули три тисячі каністр з хімікатами
У річку біля Бучі викинули три тисячі каністр з хімікатами
Саакашвілі обізвав міністра фінансів "козявкою і нікчемою" у відповідь на "шулера з великої дороги"
Саакашвілі обізвав міністра фінансів "козявкою і нікчемою" у відповідь на "шулера з великої дороги"
Нардеп зі "Слуги народу" приїхав на зустріч до Лукашенка, якого Україна не вважає президентом Білорусі
Нардеп зі "Слуги народу" приїхав на зустріч до Лукашенка, якого Україна не вважає президентом Білорусі
Степанов відповів Марченку на "персонажа з 12 стільців"
Степанов відповів Марченку на "персонажа з 12 стільців"
Олигархи: ЗеОбнуление?
Олигархи: ЗеОбнуление?
На вечірку Тищенка в Києві прийшли колеги по фракції і бізнесмени, - "Схеми"
На вечірку Тищенка в Києві прийшли колеги по фракції і бізнесмени, - "Схеми"
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
​Коломойський купив 13 сталеливарних заводів у США за виведені з Приватбанку гроші, - розслідування
​Коломойський купив 13 сталеливарних заводів у США за виведені з Приватбанку гроші, - розслідування
ГоловнаСпорт

Суперник збірної України на Євро-2020 підрахував, скількох гравців може втратити через створення Суперліги

Нідерланди ризикують утратити вісьмох футболістів.

Суперник збірної України на Євро-2020 підрахував, скількох гравців може втратити через створення Суперліги
Фото: EPA/UPG

Збірна Нідерландів, яка є суперником українців по групі С у фінальній стадії Євро-2020, може втратити чимало провідних виконавців через створення європейської Суперліги.

Нагадаємо, в УЄФА заявили, що клуби-учасники цього проєкту будуть дискваліфіковані і не зможуть виступати в інших турнірах на національному, європейському або світовому рівні. Крім того, футболістам цих клубів заборонять виступати за національні збірні.

Відтак майбутній суперник України на чемпіонаті Європи ризикує втратити вісьмох футболістів: Френкі де Йонг ("Барселона"), Маттейс де Лігт ("Ювентус"), Джорджіньо Вейналдум і Вірджил ван Дейк ("Ліверпуль"), Донні ван де Бек ("Манчестер Юнайтед"), Стівен Бергвейн ("Тоттенгем"), Стефан де Врей ("Інтер") і Натан Аке ("Манчестер Сіті").

Зазначимо, імовірні втрати збірної України значно менші: Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті") і Андрій Лунін ("Реал").

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також