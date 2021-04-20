Суперник збірної України на Євро-2020 підрахував, скількох гравців може втратити через створення Суперліги

Збірна Нідерландів, яка є суперником українців по групі С у фінальній стадії Євро-2020, може втратити чимало провідних виконавців через створення європейської Суперліги.

Нагадаємо, в УЄФА заявили, що клуби-учасники цього проєкту будуть дискваліфіковані і не зможуть виступати в інших турнірах на національному, європейському або світовому рівні. Крім того, футболістам цих клубів заборонять виступати за національні збірні.

Відтак майбутній суперник України на чемпіонаті Європи ризикує втратити вісьмох футболістів: Френкі де Йонг ("Барселона"), Маттейс де Лігт ("Ювентус"), Джорджіньо Вейналдум і Вірджил ван Дейк ("Ліверпуль"), Донні ван де Бек ("Манчестер Юнайтед"), Стівен Бергвейн ("Тоттенгем"), Стефан де Врей ("Інтер") і Натан Аке ("Манчестер Сіті").

Зазначимо, імовірні втрати збірної України значно менші: Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті") і Андрій Лунін ("Реал").