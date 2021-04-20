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Клуб-засновник Суперліги призначив головним тренером 29-річного фахівця

"Тоттенгемом" до кінця сезону буде керувати Раян Мейсон.

На місце Жозе Моуріньо, звільненого вчора з посади головного тренера "Тоттенгема", призначено 29-річного Раяна Мейсона, повідомляє офіційний сайт "шпор".

Допомагати йому будуть Кріс Павелл і Найджел Гіббс, Мішель Ворм виконуватиме функції тренера воротарів, а Ледлі Кінг - асистента тренера.

Мейсон - вихованець "Тоттенгема", за який провів 53 матчі (два голи).

Завершив кар'єру у 26 років за рекомендацією лікарів: 22 січня 2017 року, виступаючи за "Халл Сіті", отримав перелом черепа після зіткнення із захисником "Челсі" Гарі Кехіллом.

Почав тренерську кар'єру 2018 року в структурі "Тоттенгема".

Нагадаємо, "шпори" є одним із засновників Суперліги.

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