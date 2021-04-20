Гравці клубу Української прем'єр-ліги влаштували після матчу п'яний дебош у поїзді

Кілька гравців футбольного клубу "Колос" (Ковалівка) опинилися в центрі скандалу, повідомляє Obozrevatel.

Розігрівшись спиртними напоями, 4 квітня у вагоні поїзда Ужгород-Київ вони влаштували справжній дебош. Додамо, що цього дня "Колос" грав матч 20-го туру УПЛ проти "Миная" (0:0).

А один з них навіть виламав двері в купе, в якому група дівчат поверталася з похорону трагічно загиблої подруги.

Пізніше одна з постраждалих упізнала трьох порушників порядку: форварда Володимира Лисенка, визнаного вболівальниками "гравцем місяця" за підсумками березня цього року, хавбеків Вадима Мілька і В'ячеслава Чурка.

Усі вони вийшли в стартовому складі "Колоса" на матч в Ужгороді.

Ще до відправлення поїзда дівчата запідозрили, що подорож може бути неспокійною - побачили, що в сусідньому купе розмістилася група молодих людей напідпитку.

"Ми попросили провідницю попередити їх, щоб вони постаралися поводитися тихіше - адже від самого початку почали стукати нам у стіну. Мабуть, хотіли познайомитися. Але ми ні з ким не знайомимося. Троє з нас заміжні, мають дітей. Та й поверталися ми не з розважальної прогулянки", - заявила одна з постраждалих.

Трохи пізніше стукати сусіди почали вже у двері купе. Тривало це до другої ночі, коли один із захмелілих молодиків спробував до них вломитися.

Провідниця була змушена звернутися за допомогою до начальника поїзда. Після його приходу стало тихіше, правда, ненадовго. Незабаром прибули співробітники охорони. Вони залишалися в купе дівчат до прибуття в Київ. І весь час, як розповідають постраждалі, мусили стримувати підпилих футболістів.

Коли поїзд прибув на київський вокзал - на бешкетників уже чатували поліція і співробітники УЗ. Один футболіст не стримався і почав ображати дівчати, мовляв, ті їх спровокували, бо не відчинили дверей. До того моменту на пероні зібралася вся команда.

При цьому постраждалі стверджують, що поліцейські не зробили нічого для затримання бешкетників, їм не зробили тест на алкоголь - просто відпустили.

З часу інциденту минуло два тижні, досі невідомо, чи було відкрито провадження за цією заявою, чи зазнали футболісти-бешкетники покарання за те, що творили тієї ночі в поїзді.

Та й футбольний клуб досі не спромігся попросити вибачення в дівчат.

Хоч якось відреагувала лише УЗ: звідти відправили листи до Української асоціації футболу і керівництва "Колоса" з викладом ситуації і проханням притягнути до відповідальності хуліганів.