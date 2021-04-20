Джошуа запросив Кличка до свого табору для підготовки до об'єднавчого бою з Ф'юрі

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22KOs) зацікавлений у тому, щоб Володимир Кличко й ексчемпіон світу за версіями WBA, WBC, WBO, IBF, найбільш високооплачуваний боксер в історії професійного боксу Флойд Мейвезер допомогли йому підготуватися до бою за чотири пояси проти чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі (30-0, 21KO).

"Мейвезер - велика людина. Хорошим боксерам треба бути поруч з кращими боксерами, щоб ставати сильнішими, тому я хочу добитися зустрічі з ним. У мене вже були Джордж Форман, Евандер Холіфілд, Роберто Дюран, Томмі Гернс, Шугар Рей Леонард. Мейвезер теж буде, 100 відсотків", - цитує Джошуа Boxing Scene.

"І Володимир Кличко, він завжди бажаний гість. Усе це також надихає дітей у спортзалі, тому що цей тренажерний зал - він для всіх. Було б здорово, якби вони прийшли сюди", - додав британець.

Базовою датою бою Джошуа - Ф'юрі називають 24 липня, коли закінчиться Євро-2020, і ще до старту Олімпіади в Токіо. Найбільш імовірне місце проведення - Саудівська Аравія.