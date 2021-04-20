На вечірку Тищенка в Києві прийшли колеги по фракції і бізнесмени, - "Схеми"
На вечірку Тищенка в Києві прийшли колеги по фракції і бізнесмени, - "Схеми"
У річку біля Бучі викинули три тисячі каністр з хімікатами
У річку біля Бучі викинули три тисячі каністр з хімікатами
Степанов відповів Марченку на "персонажа з 12 стільців"
Степанов відповів Марченку на "персонажа з 12 стільців"
Олигархи: ЗеОбнуление?
Олигархи: ЗеОбнуление?
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
Саакашвілі обізвав міністра фінансів "козявкою і нікчемою" у відповідь на "шулера з великої дороги"
Саакашвілі обізвав міністра фінансів "козявкою і нікчемою" у відповідь на "шулера з великої дороги"
Мінфін готує податкові зміни для "хитро зроблених", - Марченко
Мінфін готує податкові зміни для "хитро зроблених", - Марченко
​Коломойський купив 13 сталеливарних заводів у США за виведені з Приватбанку гроші, - розслідування
​Коломойський купив 13 сталеливарних заводів у США за виведені з Приватбанку гроші, - розслідування
Нардеп зі "Слуги народу" приїхав на зустріч до Лукашенка, якого Україна не вважає президентом Білорусі
Нардеп зі "Слуги народу" приїхав на зустріч до Лукашенка, якого Україна не вважає президентом Білорусі
ГоловнаСпорт

Джошуа запросив Кличка до свого табору для підготовки до об'єднавчого бою з Ф'юрі

Також британець запросив Флойда Мейвезера.

Джошуа запросив Кличка до свого табору для підготовки до об'єднавчого бою з Ф'юрі
Ентоні Джошуа і Володимир Кличко
Фото: boxingscene.com

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22KOs) зацікавлений у тому, щоб Володимир Кличко й ексчемпіон світу за версіями WBA, WBC, WBO, IBF, найбільш високооплачуваний боксер в історії професійного боксу Флойд Мейвезер допомогли йому підготуватися до бою за чотири пояси проти чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі (30-0, 21KO).

"Мейвезер - велика людина. Хорошим боксерам треба бути поруч з кращими боксерами, щоб ставати сильнішими, тому я хочу добитися зустрічі з ним. У мене вже були Джордж Форман, Евандер Холіфілд, Роберто Дюран, Томмі Гернс, Шугар Рей Леонард. Мейвезер теж буде, 100 відсотків", - цитує Джошуа Boxing Scene.

"І Володимир Кличко, він завжди бажаний гість. Усе це також надихає дітей у спортзалі, тому що цей тренажерний зал - він для всіх. Було б здорово, якби вони прийшли сюди", - додав британець.

Базовою датою бою Джошуа - Ф'юрі називають 24 липня, коли закінчиться Євро-2020, і ще до старту Олімпіади в Токіо. Найбільш імовірне місце проведення - Саудівська Аравія.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також