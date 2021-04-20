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УЄФА розглядає питання відсторонення "Реала", "Манчестера Сіті" і "Челсі" від півфіналу Ліги чемпіонів

Такий вердикт очікується вже до п'ятниці.

УЄФА розглядає питання відсторонення "Реала", "Манчестера Сіті" і "Челсі" від півфіналу Ліги чемпіонів
Фото: EPA/UPG

УЄФА жорстко і оперативно відреагував на створення європейської Суперліги.

Заява, зроблена президентом УЄФА Александером Чеферіним, не залишає сумнівів у тому, що на клуби-засновників нового турніру будуть накладені санкції.

У найближчій перспективі керівництво УЄФА розглядає можливість виключення "Реала", "Челсі" і "Манчестера Сіті" з поточного розіграшу Ліги чемпіонів. Про це повідомив член виконавчого комітету організації Єспер Меллер.

"Клуби повинні покинути Лігу чемпіонів. Очікую, що це станеться в п'ятницю. Потім ми повинні визначити, як завершити цей сезон у Лізі чемпіонів", - наводить слова Меллера DR Sporten.

Нагадаємо, перші півфінальні матчі ЛЧ заплановано вже наступного тижня - 27 і 28 квітня. "Реал" зіграє проти "Челсі", а "Манчестер Сіті" зустрінеться з ПСЖ.

Парижани, як і німецькі гранди "Баварія", "Боруссія" Д і "Лейпциг", поки що відмовилися від участі в Суперлізі.

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