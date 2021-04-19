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Акції "Ювентуса" злетіли вгору після анонсу Суперліги

Створення Суперліги вже дає економічний ефект.

Новина про створення Суперліги і наміри американського фінансового холдингу JPMorgan Chase фінансувати її вже позитивно позначилася на економічній складовій клубів-підписантів, зокрема "Ювентуса".

Сьогодні вранці на фондовій біржі зафіксовано зростання котирувань акцій "Старої синьйори" на 7%, повідомляє Todomercadoweb.

Востаннє такий сплеск вартості акцій "Ювентуса" спостерігався в липні 2018 року, коли Кріштіану Роналду підписав контракт з Bianconeri.

Нагадаємо, що туринський клуб став одним із засновників європейської Суперліги, куди увійшло 12 клубів.

Також у Суперлізі візьмуть участь "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Челсі", "Арсенал", "Тоттенгем", "Реал", "Мілан", "Інтер", "Барселона" і "Атлетіко". 

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