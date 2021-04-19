"Тоттенгем" відправив Моуріньо у відставку з поста головного тренера

Лондонський "Тоттенгем" звільнив Жозе Моуріньо з поста головного тренера клубу, повідомляє офіційний сайт "шпор".

При цьому президент клубу Даніель Леві відзначив професіоналізм Моуріньо і подякував йому і його тренерському штабу за внесок в розвиток команди.

Нагадаємо, Моуріньо підписав угоду з "Тоттенгемом" в листопаді 2019 року, Його контракт діяв до кінця сезону-2022/23.

Біля керма "шпор" 58-річний португальський фахівець провів 86 матчів, здобувши 44 перемоги при 19 нічиїх і 23 поразках.

На поточний момент в АПЛ "Тоттенгем" займає 7-е місце, відстаючи від лігочемпіонського 4-го місця 5 очок.

У цьому сезоні "Тоттенгем" дійшов лише до 1/8 фіналу Ліги Європи, де сенсаційно вилетів від загребського "Динамо" (2:0, 0:3), а також дійшов до фіналу Кубка ліги, де в найближчу неділю зіграє з "Манчестером Сіті".