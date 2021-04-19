В Атланті (США) на арені Mercedes-Benz Stadium відбувся бій полуередневаговиків Івана Редкача (23-5-1, 18 KO) і колишнього чемпіона світу в першій напівсередній вазі американця Реджиса Прогре (25-1, 21 KO).

Весь поєдинок українець помітно поступався опонентові і вже в шостому раунді пропустив фатальний потужний удар по корпусу, після якого рефері зупинив поєдинок. Удар припав чи то в область паху, чи то в область селезінки.

Редкач не зміг навіть самостійно піднятися - його на ношах винесли з рингу.

Фото: fightnews.info

Судді, порахувавши свої записки (60-54, 60-54, 59-55), присудили Прогре технічну перемогу, тому що рефері порахував, що удар був нанесений нижче пояса.

Деякі експерти заявили, що українцем був симулювний удар в пах.

Цю теорію підтримав і суперник Івана.

"Судді оголосили нокаут? Технічне рішення? Да ладно. Я нокаутував його. Я думаю, він прикидався. Я перемагав його в кожному раунді, почав ловити його. Я почав його бити. Я вкладався в удари, бив все сильніше. Я завдав йому удар по корпусу, тому він здався", - цитує американця fightnews.info.

"Я бачив повтор. Кажуть, що я міг нанести неправильний удар. Це нісенітниця. Я почав його вимотувати і потрапляти по ньому. Він не хотів опинитися в нокауті, тому здався. Я дійсно почав наносити йому шкоди. У попередньому раунді і за раунд до цього я почав підбиратися до нього і наносити удари. Він відчув це тиск", - переконано заявив Прогре.