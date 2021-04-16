Капітан "Барселони" Ліонель Мессі виставляє на благодійний аукціон бутси, в яких він побив рекорд легендарного Пеле.

Фото: EPA/UPG У тих самих бутсах

У матчі 15-го туру чемпіонату Іспанії з "Вальядолідом" (3:0) 22 грудня 2020 року аргентинець установив остаточний рахунок у матчі. Цей гол став для нього 644-м у футболці "Барселони". Футболіст обійшов Пеле за кількістю голів за один клуб.

Фото: londonnewstime.com

Спочатку Мессі пожертвував бутси в Національний музей Каталонії, проте пізніше скорегував рішення і виставив їх на благодійний аукціон, щоб допомогти дитячій лікарні Vall d'Hebron у Барселоні.

Фото: christies.com

"Оновлення рекорду кількості голів за один клуб зробило мене дуже щасливим. Але найголовніше - можливість дати щось дітям, які борються за своє здоров'я. Я сподіваюся, що квітневий аукціон послужить підвищенню обізнаності про цю велику справу, і я хотів би подякувати всім за підтримку справи, такої важливої для мене", - наводить слова Мессі офіційний сайт аукціонного дому Christie's.

Фото: christies.com

У матчі з "Вальядолідом" Мессі грав у бутсах Adidas моделі Nemeziz. Кожен із них підписано футболістом, на них надруковано ім'я дружини спортсмена Антонелли Рокуццо, а також імена і дати народження трьох його дітей: Тьяго, Матео і Чіро.

Аукціон пройде в онлайн-форматі з 19 по 30 квітня.

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