Президент позбавив громадянства трьох осіб, ймовірно причетних до контрабанди, - джерела
Президент позбавив громадянства трьох осіб, ймовірно причетних до контрабанди, - джерела
Атака России. План «Легализация Донбасса». Активная фаза
Атака России. План «Легализация Донбасса». Активная фаза
Представник РФ в ОБСЄ у відповідь на прохання України зібрати засідання заявив, що "не збирається сипати перла перед..."
Представник РФ в ОБСЄ у відповідь на прохання України зібрати засідання заявив, що "не збирається сипати перла перед..."
Локдаун в Києві продовжили до 30 квітня
Локдаун в Києві продовжили до 30 квітня
Звонок Байдена Путину – поставлена ли ситуация на паузу?
Звонок Байдена Путину – поставлена ли ситуация на паузу?
Байден, Путін, НАТО і верблюд
Байден, Путін, НАТО і верблюд
Росія може готувати військове вторгнення в Україну, - директор ЦРУ
Росія може готувати військове вторгнення в Україну, - директор ЦРУ
Между Сциллой и Харибдой, или заметки о сдерживании российской агрессии
Между Сциллой и Харибдой, или заметки о сдерживании российской агрессии
Что делать с «Минском» в случае аннексии ОРДЛО
Что делать с «Минском» в случае аннексии ОРДЛО
ГоловнаСпорт

Ібрагімович може пропустити Євро-2020: шведу загрожує 3-річна дискваліфікація

Златана можуть відсторонити від футболу за частку в букмекерській компанії.

Ібрагімович може пропустити Євро-2020: шведу загрожує 3-річна дискваліфікація
Златан Ібрагімович
Фото: JESPER ZERMAN / BILDBYRÅN

Зоряний форвард "Мілана" і збірної Швеції Златан Ібрагімович порушив правила ФІФА, так як є акціонером букмекерської компанії, повідомляє aftonbladet.se.

За подібне порушення 39-річний Златан може бути оштрафований на суму до 1 млн шведських крон (120 тис. дол.) і усунений від футболу на строк до трьох років.

Правила ФІФА і УЄФА свідчать, що гравці, що мають відношення до букмекерських компаній, не допускаються до участі в змаганнях під егідою цих організацій. Ібрагімович і раніше був співвласником букмекерської компанії, що базується на Мальті, що підтвердив генеральний директор Bethard Ерік Скарп.

Генеральний секретар Шведської футбольної асоціації Хокан Шёстранд заявив, що асоціація ще не обговорювала ситуацію з Ібрагімовичем.

Ібрагімович став співвласником і фронтменом букмекерської компанії через свою компанію Unknown AB ще в 2018 році. Через це футболіст не зміг би брати участь в Чемпіонаті світу 2018 року, навіть якщо б не завершив кар'єру в збірній. Нагадаємо, в березні Златан повернувся в збірну Швеції.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також