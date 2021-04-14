Найкращі українські важкоатлети та їхні тренери за перемогу в Чемпіонаті Європи 2021 отримали суттєве грошове заохочення від групи компаній «Епіцентр».

Президент Федерації важкої атлетики України, народний депутат Верховної Ради та співзасновник компанії «Епіцентр К» Олександр Герега привітав українських спортсменів з перемогою.

«На останньому чемпіонаті Європи наші важкоатлети зібрали справжній врожай золотих медалей. Ці спортивні перемоги дають чіткий стимул продовжувати працювати. Отже, після чемпіонату компанія «Епіцентр» буде ще більше вкладати у розвиток українського спорту – це соціальний внесок і місія нашої компанії. Дуже скоро ми поїдемо в Харків, щоб закласти там перший камінь під будівництво нового сучасного Центру - спортивного комплексу олімпійського резерву як мінімум на 50 помостів. Харківщина нам дає великі результати та віру в майбутнє багатьох видів українського спорту. Тому ми хочемо підтримувати спорт не лише на Хмельниччині, де побудовано і успішно працює п’ять сучасних спортивних комплексів «Епіцентр», а й на Сході України», - наголосив Олександр Герега.

За його словами у перспективі також відродити спортивні традиції на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, на Чемпіонаті Європи 2021 у Москві українська збірна з важкої атлетики виборола рекордну кількість медалей, посівши перше місце в загальному медальному заліку та завоювавши 6 медалей: чотири золота, одне срібло та одну бронзу.

Загалом українські чемпіони з урахуванням нагород у вправах (ривку, поштовху та сумі багатоборства) привезли на Батьківщину 17 медалей – з них 10 золотих, 3 срібні та 4 бронзові.

Така безумовна перемога за кількістю медалей на Чемпіонаті Європи у збірної України з важкої атлетики вперше. Попри те, що виборювати нагороди у змаганні міжнародного класу, які проводились на теренах країни-агресора, нашим спортсменам було непросто.

«Щиро пишаюсь тим, що гімн України чотири рази пролунав цієї весни в Москві – саме стільки золотих медалей отримали спортсмени і спортсменки в загальному заліку Чемпіонату Європи 2021. Також 17 разів під час Чемпіонату підіймався прапор України, за кожну з отриманих нагород. Попереду - Олімпіада, на якій, сподіваюсь, важкоатлети продемонструють високий рівень. Ми, зі свого боку, зробимо все, щоб підготувати їх до змагань якнайкраще», - зазначила співзасновниця компанії «Епіцентр К» Галина Герега.

Призові від компанії отримали чемпіони збірної – Дмитро Чумак, Ірина Деха, Каміла Конотоп, Аліна Марущак, Анастасія Лисенко, Дмитро Вороновський, тренери жіночої та чоловічої збірної й особисті тренери спортсменів.

На Чемпіонаті Європи 2021 українці вибороли перемогу в суперників-штангістів із 37 країн світу.

Український важкоатлет Дмитро Чумак виборов у ваговій категорії до 109 кг дві золоті медалі – у поштовху (226 кг) та сумі багатоборства (407 кг).

Важкоатлетка Анастасія Лисенко в ваговій категорії +87 кг зайняла друге місце у ривку (116 кг), поштовху (136 кг) та сумі багатоборства (252 кг), отримавши три срібні медалі.

Відмінно проявили себе також Ірина Деха та Каміла Конотоп, які встановили європейські рекорди у ривку, поштовху та сумі багатоборства. Каміла Конотоп у ваговій категорії до 55 кг здобула три «золота»: у ривку – 95 кг, поштовху – 113 кг та сумі багатоборства – 208 кг, ставши абсолютною чемпіонкою Європи. Свої три золота Ірина Деха виборола у ваговій категорії до 76 кг – з результатом змагань 113 кг у ривку, 135 кг у поштовху та 248 кг у сумі багатоборства та стала абсолютною чемпіонкою Європи.

Ще одна наша штангістка, Аліна Марущак, у ваговій категорії до 81 кг завоювала два золота: в ривку - 109 кг та в сумі багатоборства - 236 кг і бронзу в поштовху - 127 кг.

У ваговій категорії до 55 кг українські важкоатлети отримали три бронзові нагороди. Дві з них – у Дмитра Вороновського – у поштовху (137 кг) та сумі багатоборства (247 кг) і одна в молодої спортсменки Ангеліни Ломачинської, яка посіла третє місце у ривку (67 кг).

«Перемога в загальному заліку медалей на Чемпіонаті Європи - це заслуга наших спортсменок, спортсменів, їхніх тренерів, а також Федерації та меценатів. Зокрема Олександра Гереги, який, попри складні часи, усіляко підтримує українських важкоатлетів, забезпечуючи їм гідні умови для якісного тренування в спорткомплексах «Епіцентр» та виплачуючи грошові стипендії найсильнішим спортсменам, зокрема, Ірині Деха, Анастасії Лисенко та Дмитру Чумаку. Саме тому, попри наявність серйозних суперників, наша збірна, навіть після тривалої перерви у виступах на міжнародних змаганнях, які торік були скасовані через пандемію, сьогодні демонструє гарні результати», - зазначає головний тренер жіночої збірної України з важкої атлетики Юрій Кучінов.

Цей чемпіонат Європи з важкої атлетики став останнім ліцензійним змаганням до Олімпійських ігор 2020, які мають відбутися цього літа в Японії.

«Коли звучав гімн України в Москві, я сказав собі "ми це зробили!". 99,9% мого успіху – це спортивний клуб «Епіцентр», який забезпечує для тренування українських важкоатлетів найкращі можливості – сучасне спортивне обладнання та спортивні бази, якісні реабілітаційні послуги, трьохразове спортивне харчування підвищеної калорійності, а також пряме фінансування багатьох інших необхідних елементів для підготовки. Все це дуже добре впливає на процес тренування та підготовки до міжнародних змагань», - говорить Дмитро Чумак, український важкоатлет, трикратний чемпіон Європи та срібний призер чемпіонату світу, майстер спорту міжнародного класу.