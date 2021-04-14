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Дружина Міхаеля Шумахера виставила на продаж маєток на березі Женевського озера

Віллу оцінили в 59 млн євро.

Фото: mirror.co.uk

Дружина 7-разового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера Корінна виставила на продаж будинок у Гланді, на заході Швейцарії, повідомляє f1-world.ru.

Фото: motorsport.com

Особняк площею понад 20 тисяч кв. метрів, у якому родина Шумахера проживала з 2009 року, оцінюють у 58,7 млн євро.

Імовірно, гроші потрібні для лікування Міхаеля, яке обходиться в 56 тисяч євро на тиждень, або близько трьох мільйонів євро на рік.

Фото: f1-world.ru

Після нещасного випадку з Шумахером у грудні 2013 року Корінна вже продала будинки в Осло і Дубаї, а також літак і автомобіль гонщика.

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