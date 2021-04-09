Того року монегаск дебютував за "Скудерію".

Фото: EPA/UPG Шарль Леклер

Пілот "Феррарі" Шарль Леклер отримав у подарунок від команди болід SF90 2019 року. На цій машині він дебютував і став переможцем Гран-прі Бельгії й Італії в сезоні-2019.

"Дещо особливе щойно приїхало додому", - написав Леклер у "сторіз" на своїй сторінці в інстаграмі.

Фото: Instagram Фото: Instagram

З нинішнього сезону напарником 23-річного монегаска є іспанець Карлос Сайнс, який перебрався в Маранелло з "Макларена".

Минулий сезон "Феррарі" провалила через проблеми з болідом. "Скудерія" виявилася неконкурентоспроможною і зайняла лише 6 місце в Кубку конструкторів.

Чинний контракт Леклера з "Феррарі" добігає 2024 року.