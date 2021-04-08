Стали відомі зарплати гонщиків Формули-1 в сезоні-2021

Очолює пелотон, як і належить, "король" "Королівських гонок".

Фото: gazzetta.it

Видання La Gazzetta dello Sport опублікувало зарплати гонщиків Формули-1 в поточному сезоні.

Найбільш високооплачуваним пілотом є 7-разовий і діючий чемпіон Льюїс Гамільтон. Гонщику "Мерседес" покладено оклад в 45 млн дол.

Лідер "Ред Булла" Макс Ферстаппен трохи відстав - 40 млн.

За цими двома гонщикам - прірва. 3-5 місця розділили пілоти Даніель Ріккардо ("Макларен"), 4-разовий чемпіон Себастьян Феттель ("Астон Мартін") і Шарль Леклер ("Феррарі") - по 15 млн.

Замикає своєрідний хіт-парад дебютант серії Юкі Цунода ("Альфа Таурі") зі скромними 500 тисячами.

Зарплати пілотів Формули-1.