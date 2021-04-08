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Стали відомі зарплати гонщиків Формули-1 в сезоні-2021

Очолює пелотон, як і належить, "король" "Королівських гонок".

Фото: gazzetta.it

Видання La Gazzetta dello Sport опублікувало зарплати гонщиків Формули-1 в поточному сезоні.

Найбільш високооплачуваним пілотом є 7-разовий і діючий чемпіон Льюїс Гамільтон. Гонщику "Мерседес" покладено оклад в 45 млн дол.

Лідер "Ред Булла" Макс Ферстаппен трохи відстав - 40 млн.

За цими двома гонщикам - прірва. 3-5 місця розділили пілоти Даніель Ріккардо ("Макларен"), 4-разовий чемпіон Себастьян Феттель ("Астон Мартін") і Шарль Леклер ("Феррарі") - по 15 млн.

Замикає своєрідний хіт-парад дебютант серії Юкі Цунода ("Альфа Таурі") зі скромними 500 тисячами.

Зарплати пілотів Формули-1.

  • 1. Льюїс Гамільтон ("Мерседес") - $45 млн
  • 2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - $40 млн
  • 3-5. Даніель Ріккардо ("Макларен") - $15 млн
  • 3-5. Себастьян Феттель ("Астон Мартін") - $15 млн
  • 3-5. Шарль Леклер ("Феррарі") - $15 млн
  • 6-10. Фернандо Алонсо ("Альпін") - $10 млн
  • 6-10. Валттері Боттас ("Мерседес") - $10 млн
  • 6-10. Карлос Сайнс ("Феррарі") - $10 млн
  • 6-10. Ленс Стролла ("Астон Мартін") - $10 млн
  • 6-10. Кімі Райкконен ("Альфа Ромео") - $10 млн
  • 11. Серхіо Перес ("Ред Булл") - $8 млн
  • 12-14. Ландо Норріс ("Макларен") - $5 млн
  • 12-14. Естебан Окон ("Альпін") - $5 млн
  • 12-14. П'єр Гасли ("Альфа Таурі") - $5 млн
  • 15-19. Антоніо Джовінаццо ("Альфа Ромео") - $1 млн
  • 15-19. Мік Шумахер ("Хаас") - $1 млн
  • 15-19. Микита Мазепин ("Хаас") - $1 млн
  • 15-19. Джордж Расселл ("Вїльямс") - $1 млн
  • 15-19. Ніколас Латіфа ("Вїльямс") - $1 млн
  • 20. Юкі Цунода ("Альфа Таурі") - $500 тис.
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