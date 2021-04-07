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Гамільтон різко висловився про гендерну нерівність в автоспорті

Льюїс обрав собі черговий "вітряк".

Льюїс Гамільтон
Фото: twitter.com/lewishamilton
Льюїс Гамільтон

7-разовому і чинному чемпіону Формули-1 Льюїсу Гамільтону нудно штампувати титули. Спочатку він перемкнув увагу на рух Black Lives Matter (Життя чорних важливі) і став його неофіційним послом у "Королівських перегонах".

Зараз британський гонщик "Мерседеса" підключився до питання гендерної нерівності.

Гамільтон, який є власником команди X44 у новій серії Extreme E (у цій серії дотримується гендерна рівність) закликав покласти край домінуванню чоловіків в автоспорті.

При цьому він зазначив, що зацікавився новим чемпіонатом, оскільки в складах команд обов'язкова присутність і чоловіків, і жінок.

"Де б я не був, завжди хочу позитивно впливати. Я в автоспорті з восьми років. І це завжди був спорт, у якому домінували чоловіки. Така тенденція зберігається", - заявив Гамільтон в інтерв'ю YouTube-каналу серії Extreme E.

"Думаю, що це дійсно час змінити. Є багато дівчат, яким потрібно знати, що для них теж існують можливості. Я радий бачити ту різницю, яку вони привносять у проєкт", - зазначив британець.

Нагадаємо, Гамільтон виграв стартову гонку нового сезону - Гран-прі Бахрейну.

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