"Манчестер Сіті" відзвітував про величезні збитки за минулий фінансовий рік

"Манчестер Сіті" відзвітував за попередній фінансовий рік (2019/20).

Згідно з опублікованим звітом, збитки клубу з "Етіхад" склали 126 млн фунтів. При цьому доходи "містян" скоротилися на 11% в порівнянні з попереднім періодом і склали 478,4 млн фунтів.

Головною причиною такого жахливого фінансового результату стала пандемія коронавірусу і матчі без глядачів.

Додамо, що в поточному сезоні підопічні Хосепа Гвардіоли не втратили шансів виграти всі турніри, в яких беруть участь - МС з великим відривом лідирують в Англійській прем'єр-лізі, вийшли у фінал Кубка Англійської ліги, в якому змагатимуться з "Тоттенгемом", крім того, "містяни" в півфіналі Кубка Англії зустрінуться з "Челсі", і продовжують кампанію в Лізі чемпіонів.