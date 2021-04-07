На Донбасі в результаті обстрілу та підриву автомобіля загинули двоє військових (оновлено)
На Донбасі в результаті обстрілу та підриву автомобіля загинули двоє військових (оновлено)
У Феофанії проводили масову вакцинацію від ковіду. У документах вакцинованих вказували як працівників лікарні
У Феофанії проводили масову вакцинацію від ковіду. У документах вакцинованих вказували як працівників лікарні
Україна підписала з Pfizer договір про постачання 10 млн доз вакцин
Україна підписала з Pfizer договір про постачання 10 млн доз вакцин
На Хмельниччині вводять жорсткий карантин з 7 квітня
На Хмельниччині вводять жорсткий карантин з 7 квітня
Можливості медичної системи вичерпано, - Степанов
Можливості медичної системи вичерпано, - Степанов
Эскалация на Донбассе. Российский контекст
Эскалация на Донбассе. Российский контекст
В Дубаї затримали 11 українок, які знімалися оголеними на балконі
В Дубаї затримали 11 українок, які знімалися оголеними на балконі
Лавров заявив, що Україну пора "привести до тями"
Лавров заявив, що Україну пора "привести до тями"
НАБУ затримало брата голови ОАСК Павла Вовка на хабарі (оновлено)
НАБУ затримало брата голови ОАСК Павла Вовка на хабарі (оновлено)
ГоловнаСпорт

"Манчестер Сіті" відзвітував про величезні збитки за минулий фінансовий рік

Коронавірус впливає на фінансову стійкість клубів.

"Манчестер Сіті" відзвітував про величезні збитки за минулий фінансовий рік
Фото: mancity.com

"Манчестер Сіті" відзвітував за попередній фінансовий рік (2019/20).

Згідно з опублікованим звітом, збитки клубу з "Етіхад" склали 126 млн фунтів. При цьому доходи "містян" скоротилися на 11% в порівнянні з попереднім періодом і склали 478,4 млн фунтів.

Головною причиною такого жахливого фінансового результату стала пандемія коронавірусу і матчі без глядачів.

Додамо, що в поточному сезоні підопічні Хосепа Гвардіоли не втратили шансів виграти всі турніри, в яких беруть участь - МС з великим відривом лідирують в Англійській прем'єр-лізі, вийшли у фінал Кубка Англійської ліги, в якому змагатимуться з "Тоттенгемом", крім того, "містяни" в півфіналі Кубка Англії зустрінуться з "Челсі", і продовжують кампанію в Лізі чемпіонів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також