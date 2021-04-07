Всесвітній день здоров'я: як Фонд Ріната Ахметова допомагає країні зупинити коронавірус

Щорічно 7 квітня відзначається Всесвітній день здоров'я. Цього року на тлі пандемії COVID-19 з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я він присвячений рівному доступу до медичних послуг. Фонд Ріната Ахметова вже понад рік допомагає Україні протистояти епідемії смертельної хвороби. І саме рівний доступ до якісної медичної допомоги для всіх українців – одна з головних цілей цієї допомоги.

"Україна переживає нову хвилю коронавірусу, і це викликає у людей величезне почуття тривоги. Загроза не відступає, і тому Фонд Ріната Ахметова вже більше року допомагає країні в боротьбі з глобальним викликом. Для цього Рінат Ахметов виділив понад 300 мільйонів гривень, і це найбільша системна і масштабна приватна ініціатива, спрямована на допомогу державним медичним установам у боротьбі з коронавірусом. Щоб максимально успішно протистояти загрозі, Фонд у лютому 2020 року створив проєкт «Боротьба з COVID-19 в Україні». Вже тоді стало зрозуміло, що опорним лікарням, особливо регіональним, гостро не вистачає сучасного обладнання, захисних костюмів і тест-систем. Проєкт «Боротьба з COVID-19 в Україні» не має аналогів, адже в найкоротші терміни опорні медустанови по всій країні отримали 337 000 експрес-тестів, більш ніж 200 000 засобів індивідуального захисту й витратних матеріалів, 155 кисневих концентраторів. Для 633 ліжко-місць в регіонах було забезпечено доступ до стаціонарних і мобільних джерел кисню", ‒ розповіла Юлія Єршова, директорка з комунікацій Фонду.

Ключовим елементом допомоги країні стали понад 200 сучасних апаратів ШВЛ – це найбільша поставка подібного обладнання в Україну за час пандемії. Усього допомогу Фонду отримали понад 500 медустанов у більш ніж 200 населених пунктах. Сьогодні це найбільший внесок одного благодійника в державну медицину за весь період незалежності нашої країни.

У рамках проєкту Фонд Ріната Ахметова допомагав і допомагає лікарям не тільки обладнанням і витратними матеріалами. Крім того, спільно з Міністерством охорони здоров'я та Асоціацією анестезіологів України проведено три онлайн-конференції для медиків, які протистоять епідемії коронавірусу. Провідні експерти країни ділилися з учасниками передовим світовим досвідом лікування COVID-19 і нюансами роботи з останніми моделями ШВЛ, що надійшли до державних клінік. Три конференції подивились майже 8000 медичних працівників зі всієї України.

Ще одним освітнім напрямом, але вже для більш широкої аудиторії, став проєкт «Запитай у лікаря». Це щотижневі онлайн-зустрічі з провідними медиками України на діджитал-майданчиках Фонду. Серед експертів – такі світила української медицини, як директор Інституту серця, професор Борис Тодуров, відомий педіатр Євген Комаровський і президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров. Завдяки такому підходу глядачі можуть максимально зрозуміло й доступно дізнатися про коронавірус, вакцинацію, способи лікування та багато іншого. Кожному з експертів ставляться сотні запитань про профілактику, лікування коронавірусу та різного роду супутніх хвороб. Також медики спростовують недостовірну інформацію та різноманітні чутки.

Глядачами проєкту вже стали понад 5 мільйонів користувачів. Відео можна побачити на сторінках Фонду Ріната Ахметова у Facebook і YouTube.

За час своєї діяльності Фонд Ріната Ахметова реалізував цілу низку проєктів, завдяки яким змінилася якість надання медичної допомоги в Україні. Серед них «200 швидких для України», проєкти, спрямовані на профілактику онкологічних захворювань і боротьбу з туберкульозом. В їх межах державні медустанови в різних куточках країни отримали сучасну техніку, а сотні тисяч пацієнтів – якісну і своєчасну допомогу.