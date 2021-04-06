У Феофанії проводили масову вакцинацію від ковіду. У документах вакцинованих вказували як працівників лікарні

Охочі зверталися до лікарні телефоном і їм призначали час та дату щеплення.

Клінічна лікарня «Феофанія» вакцинувала від ковіду людей за попереднім записом нібито залишками вакцини. Охочі вакцинуватися могли звернутися до лікарні телефоном і стати в чергу на вакцинацію. Їм призначали час та дату щеплення. Однак частина людей вакцинувалася дозами, які були призначені для медиків закладу, а не залишками. За документами ці люди фіксувалася як працівники лікарні.

«Мобільна бригада приїжджає лише зробити щеплення, — повідомив LB.ua регіональний координатор з вакцинації у місті Києві Василь Животенюк. — Лікарня має лише надати доступ до інтернету, кабінету вакцинації і список медиків, завірений печаткою закладу. Це відповідальність головного лікаря. Мобільна бригада читає список і бачить, що вакцинує таку-то людину і це медик. Лише постфактум з’ясувалося, що дехто з вакцинованих не медик, а блогер».

Як стало відомо LB.ua, це не поодинокий випадок. Мобільні бригади приїжджали вакцинувати нібито працівників Феофанії більше 5 разів (загалом у лікарні працює більше 1700 медиків). Скільки з тих, кого провакцинували у цій лікарні, медиками не є — поки що невідомо. LB.ua вдалося зафіксувати два таких випадки і у обидвох люди були переконані, що вакцинуються залишковими дозами.

«Я маю розписку головного лікаря, яка гарантує, що в списках, які він надає — виключно працівники лікарні, — коментує Животенюк. — Він несе відповідальність за неправдивість інформації в списках».

Наразі за номером телефону, яким люди записувалися на щеплення у Феофанії, LB.ua повідомили, що «це вже невідповідна інформація і вакцинація уже не проводиться».

У коментарі LB.ua головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що доручив здійснити перевірку на рахунок можливого нецільового використання вакцини у клінічній лікарні «Феофанія». До перевірки він також залучив регіонального координатора міста Києва.

«Комісією буде перевірено інформацію щодо фактичного працевлаштування осіб, які отримали вакцинацію проти COVID-19 згідно зі списками Клінічної лікарні «Феофанія» у цьому закладі», —зазначив у коментарі Віктор Ляшко.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я поставило за мету до кінця 2021 року вакцинувати 70% дорослого населення. Про це сказав міністр Максим Степанов на брифінгу у вівторок.

Він запевнив, що медична система буде спроможна забезпечити таку кількість щеплень. Зараз в Україні вакцинують сього 10-20 тисяч людей на добу. За словами Степанова, цей показник можна довести до 450-500 тис. щеплень.