ВООЗ поки що не підтримує запровадження "паспортів вакцинації"

В організації пояснили, що поки невідомо, чи запобігає щеплення поширенню коронавірусу.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) не підтримує запровадження так званих "паспортів вакцинації" для в'їзду або виїзду з країни "з міркувань справедливості".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на пресслужбу ВООЗ.

В організації пояснили, що поки невідомо, чи запобігає щеплення поширенню коронавірусу.

Наразі ВООЗ очікує перегляду китайських вакцин Sinopharm та Sinovac щодо можливого їх екстреного використання до кінця квітня, зазначила спікерка ВООЗ Маргарет Гарріс.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ звернули увагу на те, що темпи вакцинації проти ковіду у країнах Європи залишаються неприйнятно повільними, лише 10% населення регіону отримали одну дозу вакцини, і лише 4% завершили процес щеплення.

У середині лютого в Ізраїлі заявили, що введуть "зелений паспорт" для тих, хто отримав щеплення від коронавірусу, або тих, хто вже перехворів на ковід. Власники такого документу зможуть відвідувати спортзали, басейни, виставки та жити у готелях.

Дискусії з питання запровадження "паспорту вакцинації" також тривають у ЄС. Президент України Володимир Зеленський говорив, що вільні подорожі для українців до ЄС стануть можливими лише за наявності вакцинації від COVID-19. У МЗС також припускають, що до завершення вакцинації повноцінних міжнародних поїздок для українців не буде.

Раніше у ВООЗ заявляли, що вимагати щеплення у людей, які не можуть його зробити, - несправедливо.