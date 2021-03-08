ВООЗ виступила проти "паспортів вакцинації"

Вимагати щеплення у людей, які не можуть його зробити, несправедливо.

Один із керівників Всесвітньої організації охорони здоров'я заявив, що запровадження так званих "паспортів вакцинації" для міжнародних подорожей викликає численні занепокоєння, в тому числі етичні.

Як повідомляє Associated Press, таку заяву зробив виконавчий директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Раян.

На брифінгу в понеділок Раян сказав, що ВООЗ не рекомендує запроваджувати "паспорти вакцинації" з огляду на "реальні практичні та етичні маркування".

"Вакцинація просто недостатньо доступна у світі і точно ще недоступна на справедливій основі", - сказав Раян.

Він додав, що вимагати доказів вакцинації у людей, які з різних причин не можуть зробити щеплення, несправедливо. На думку ВООЗ, це може призвести до посилення нерівності у світі.

Нагадаємо, в середині лютого в Ізраїлі заявили, що введуть "зелений паспорт" для тих, хто отримав щеплення від коронавірусу, або тих, хто вже перехворів на ковід. Власники такого документу зможуть відвідувати спортзали, басейни, виставки та жити у готелях.

Дискусії з питання запровадження "паспорту вакцинації" також тривають у Євросоюзі.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що вільні подорожі для українців до ЄС стануть можливими лише за наявності вакцинації від COVID-19.