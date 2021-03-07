Найбільше нових випадків ковіду – на Житомирщині та Львівщині

За добу захворіли ще 7 167 осіб.

За минулу добу, 6 березня в Україні на коронавірус захворіли ще 7 167 осіб, зокрема, 466 дітей та 172 медпрацівники.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Померло 103 особи.

Госпіталізовано 3 956 осіб, виписано з лікарень 3 784 особи, одужало 2 147 осіб, за добу здійснено 46 304 тестувань: методом ПЛР – 24 868, методом ІФА – 3 927, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 509.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (747), Львівській (601), Вінницькій (587), Івано-Франківській (543) та Закарпатській (503) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 401 228 осіб, одужало 1 196 520 осіб, летальних випадків – 27 022, проведено 7 126 226 ПЛР-тестувань.

Окрім того, за минулу добу проти ковіду в Україні було щеплено 1 279 осіб, від початку кампанії вакцину отримали 17 037 українців.

Нагадаємо, у п'ятницю, 5 березня в Україні було зареєстровано 9 144 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 563 дитини та 299 медпрацівників. Померло 156 осіб.