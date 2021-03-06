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Дві області перебувають на межі "червоної зони", – Степанов

Це Закарпатська та Вінницька області.

Дві області перебувають на межі "червоної зони", – Степанов
Фото: Макс Требухов

Через захворюваність на COVID-19 Закарпатська та Вінницька області перебувають на межі "червоної зони".

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, повідомив телеграм-канал Коронавірус у регіонах.

"Ситуація напружена. На сьогодні три області вже знаходяться в "червоній зоні" карантину – Івано-Франківська, Житомирська та Чернівецька. На межі червоної зони знаходяться Закарпатська та Вінницька області", – зазначив міністр.

Нагадаємо, за минулу добу, 5 березня в Україні було зареєстровано 9 144 нових випадків коронавірусу, померло 156 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків. зареєстрована у Житомирській (749) та Вінницькій (714) областях.

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Закарпатської області запровадила в частині регіону жорсткий карантин, який передбачає закриття шкіл, закладів харчування та непродовольчих ринків.

Раніше Степанов заявив, що Україна вступила до третьої хвилі світової пандемії.

Міністр вважає, що на комерційному ринку вакцина від COVID-19 може з'явитися не раніше літа-осені.

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