За добу в Києві виявили 910 нових випадків ковіду, одужали вдвічі менше киян

У Києві за минулу добу виявили 910 хворих на коронавірус, померли 17 людей, одужали 454 пацієнти. Станом на 5 березня від ковіду вакцинували 450 киян.

Про це інформує пресслужба Київської міської держадміністрації.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському (162), Дарницькому (156) та Подільському (95) районах.

До лікарень столиці госпіталізували 120 пацієнтів.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні у столиці вже 140 916. Коронавірус подолали 96 149 киян. За період пандемії в Києві зафіксовано 2 735 летальних випадків від коронавірусу.

У КМДА повідомляють, що у столиці працюють усі школи та садочки. На дистанційному навчанні перебувають 427 класів у 165 школах Києва.

Також у Києві збільшується кількість хворих на грип та ГРВІ. Минулого тижня зареєстрували майже 15 тисяч хворих. Більш як 52% хворих дітей - шкільного віку.

Як повідомляли, в Україні другий день поспіль фіксують понад 10 тисяч нових хворих на ковід. За минулу добу найбільше випадків, крім Києва, зафіксовано у Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) та Житомирській (695) областях.