Шевченківський райсуд відмовився скасувати підозру Татарову, - ЦПК

Адвокати клопотали про те, що підозра була вручена незаконно.

Шевченківський районний суд Києва відмовився скасовувати підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову.

Про це у Telegram повідомляє Центр протидії корупції. Татаров, як відомо, є фігурантом так званої справи Микитася про розкрадання в Нацгвардії і підозрюється в причетності до надання хабаря.

"Суддя Шевченківського суду Києва Бугіль не скасував підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Що це означає? Що навіть цей суд вважає, що підозра Татарову вручена належним чином, а виконувач обов’язків керівника САП Максим Грищук мав право її підписувати", - зазначили в повідомленні.

Засідання щодо розгляду клопотання про законність вручення Татарову підозри переносили кілька разів. Спочатку воно було заплановане на 23 лютого, потім - на 25, потім - на 5 березня.

Адвокати заявляли, що Татарову нібито незаконно повідомили про підозру, бо Татаров адвокат, а для них діє спеціальна процедура. Втім у ЦПК зазначали, що ліцензія на заняття адвокатською діяльністю Татарова запинена. Також адвокати заявляли, що підозру принесли в Офіс президента, а не за місцем проживання.

Нагадаємо, що 24 грудня Вищий антикорупційний суд мав обрати Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила взяти його під варту з альтернативою 10 млн гривень застави. Однак ще до початку засідання суду Офіс генерального прокурора вирішив змінити підслідність і передав кримінальне провадження до СБУ. У Офісі пояснили, що виконували ухвалу суду.

Пізніше стало відомо, що засідання з обрання запобіжного заходу Татарову перенесли на понеділок, 28 грудня, оскільки після передачі справи від НАБУ до СБУ невідомо, хто має представляти звинувачення.

Напередодні Печерський райсуд столиці зобов’язав Офіс генпрокурора передати справу з НАБУ до іншого правоохоронного органу. Але, як стверджують у НАБУ, їхні справи може розглядати тільки ВАКС. Відповідно, Печерський суд таких рішень ухвалювати не може.

2 грудня в НАБУ заявили, що Офіс генпрокурора свідомо зриває справу Татарова. Заступника керівника Офісу президента підозрюють у причетності до фальсифікації експертизи у справі екснардепа й забудовника Максима Микитася.

Запобіжний захід Татарову не обрали і на засіданні і 30 грудня.

У березні Шевченківській райсуд не продовжив терміни досудового розслідування, тож тепер справа має бути скерована до суду.