Рівненська стоматологиня, яку підозрюють у побитті дітей, не мала ліцензії (документ)

МОЗ звернулося до Державної регуляторної служби для погодження перевірки.

Стоматологиня з Рівного Інна Кравчук, якій повідомили підозру через побиття дітей, не мала дозволу на практику за спеціальністю дитяча стоматологія.

Про це повідомили в Міністерстві здоров’я на запит народної депутатки Яни Зінкевич. Нардепка оприлюднила відповідь у фейсбуці.

"Під час проведення перевірки інформації… було встановлено, що за даними Ліцензійного реєстру МОЗ у фізичної особи-підприємця Кравчук І.А. відсутній дозвіл на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю дитяча стоматологія", - сказано у документі.

Фото: facebook.com/yana.hospitallers

Зазначається, що для підтвердження факту порушення практики необхідно провести позапланову перевірку. Міністерство звернулося до Державної регуляторної служби для погодження цієї перевірки.

Нагадаємо, 9 лютого Рівненська місцева прокуратура повідомила про відкриття за ст. 140 КК кримінального провадження щодо неналежного виконання професійних обов'язків медиком, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.

У повідомленні йшлося про те, що з відповідною заявою до поліції звернулася мешканка Рівного. За словами жінки, 4 лютого в одній зі стоматологічних клінік Рівного лікарка неналежно виконала свої професійні обов'язки, чим спричинила гнійне ураження ротової порожнини її шестирічній доньці.

18 лютого рівненській стоматологині повідомлено про підозру за чотирма фактами вчинення протиправних дій щодо дітей.

22 лютого суд обрав 29-річній підозрюваній запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.