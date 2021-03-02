Черга за щепленнями в Дії. Що з нею не так?

Що не так з чергою на вакцинацію від ковіду? Коротко пояснюємо.

Проте чергою це назвати складно, адже користувачі не отримують жодного порядкового номеру і не знають, скільки людей зареєструвалося перед ними. «Дія» також не повідомляє навіть приблизних термінів вакцинації для зареєстрованих громадян. Крім того, незрозуміло, чи потрібно реєструватися в лист очікуванням людям, які належать до пріоритетних груп.

З 1 березня усі українці можуть записатися в чергу на вакцинацію від ковіду. Для цього необхідно зареєструватися через платформу «Дія», на сайті або через мобільний додаток. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що менш ніж за добу в чергу на вакцинацію стали 45 тисяч українців — лише 0,11% від загальної кількості українців.

Фото: Макс Требухов

Перш за все, нагадаємо, хто відноситься до пріоритетних груп щеплення. Відповідно до Дорожньої карти з провадження вакцини, яку розробило МОЗ, їх усього дев’ять:

медичні працівники, зокрема ті, які беруть безпосередню участь у заходах з протидії епідемії коронавірусної хвороби COVID-19;

працівники соціальної сфери, включаючи соціальних працівників;

люди похилого віку, які проживають у місцях несвободи, зокрема геріатричних та психоневрологічних інтернатах, а також персонал таких закладів;

люди старші 60 років, які мають супутні захворювання;

військові, які беруть участь в ООС;

працівники критично важливих державних структур, таких як поліція, ДСНС тощо;

викладачі шкіл та університетів;

дорослі люди з 18 до 59 років із супутніми захворюваннями;

люди, що перебувають у СІЗО, виправних колоніях та інших пенітенціарних установах.

МОЗ затвердило ці групи на основі рекомендацій Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики. Основна причина, чому саме ці групи є пріоритетними — високий ризик інфікування через неможливість змінити місце роботи або проживання.

Наразі в Україні вакцинується лише перша пріоритетна група — медичні працівники. Станом на 1 березня щеплення зробили 4905 людей. Це дуже низький показник — менше десятої частини одного відсотка від загальної кількості населення.

Водночас, з одного відкритого флакона вакцину може отримати 10 людей. Після відкриття флакон не може зберігатися довше 6 годин. Медики скаржилися, що частину доз доводиться викидати, оскільки не було кому щепитися. Це пов’язано з тим, що у пріоритетних групах медиків є багато людей, які вже хворіли, мають антитіла до коронавірусу, а отже й імунітет. Тому для них терміни вакцинації відтерміновуються на 3-6 місяців. Також під час медичного огляду перед щепленням у деяких людей можуть виявити медичні протипоказання до вакцинації, наприклад, серйозні алергії, тому їм не можна вакцинуватися.

Саме тому в МОЗ дозволили вакцинуватися громадським, релігійним та культурним діячам залишками вакцини та проводити публічні вакцинації — «щоби популяризувати щеплення і підняти довіру людей». Позапланово вже вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я Максим Степанов та головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Однак як це працюватиме для інших діячів, невідомо. Так само невідомо, у яких пунктах щеплень є залишки вакцин.

Фото: Міністерство охорони здоров'я України

Крім того, з 1 березня в Україні почали формувати список очікування на вакцинацію від ковіду через додаток «Дія» та контакт-центр МОЗ за номером 0-800-60-20-19. Процес дуже простий — зареєструватися, тицьнути на кнопку «Запис до листа очікування на вакцинацію від COVID-19», вказати населений пункт і місце роботи.

Як раніше повідомляли у Мінцифрі, «українцям, які будуть в електронній черзі, запропонують записатись до пункту щеплення, обравши конкретну дату та час візиту». Однак цієї функцій ані в додатку, ані на сайті немає. В інструкції наголошується, що запис до листа очікування не є автоматичним записом до лікаря.

Також не зрозуміло, як саме на вакцинацію мають записатися навіть представники пріоритетних груп, зокрема викладачі та соціальні працівники. Якщо обрати одну з пріоритетних груп під час запису в чергу, «Дія» повідомляє, що список на вакцинацію має сформувати роботодавець. Тобто керівництво університетів, шкіл, соціальних служб та інших установ, яке про це поки не вкурсі. Для того щоб з’ясувати, як має відбуватися формування списків на робочих місцях та чи існують відповідні інструкції від МОЗ, LB.ua звернувся за коментарем до заступника Міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку Ярослава Кучера і очікує на відповідь.

Також не зрозуміло, чому записатися в чергу на вакцинацію можна поки виключно через «Дію» або за телефоном МОЗ. До процесу ніяк не залучені сімейні лікарі. Первинка теоретично могла б стати зв’язковою ланкою у комунікації МОЗ з пацієнтами. Адже саме сімейні лікарі мають найкраще знати, чи відносяться до пріоритетних груп їхні пацієнти, скільки їх, чи мають протипоказання і чи згодні на вакцинацію.

Лікарка сімейної медицини центру «Мій лікар» та співзасновниця Асоціації працівників охорони здоров’я України «Медичні лідери» Дарина Дмитрієвська розповіла: ще до того, як перша партія вакцин прибула в Україну, лікарі первинки дійсно формували списки на вакцинацію пацієнтів старших 80 років. Однак поки не було інструкцій, що з цими списками робити.

Зараз вакцинуються медики, які безпосередньо працюють з ковідними пацієнтами, але до пріоритетної групи належать усі медпрацівники. Як і коли робитимуть щеплення медики первинної ланки, до яких в першу чергу звертаються люди з симптомами ГРВІ, невідомо.

Фото: Макс Требухов

Станом на 28 лютого в Україні на кожні 100 людей припадає 0,1 дози вакцини, за підрахунками калькулятора глобальної вакцинації BBC. До порівняння, у Німеччині — 7,37 доз на 100 людей, в Польщі — 8,82 доз на 100 людей, у США — 22,73 доз на 100 людей, в Ізраїлі 93,5 доз на 100 людей.

Чому так повільно? Як неодноразово казав головний санітарний лікар Віктор Ляшко, вакцинація від ковіду в Україні розгортається каскадом. Щеплення проводять мобільні бригади у спеціально облаштованих пунктах. Поки що їх небагато, у середньому 1-2 бригади на область. А одна бригада, відповідно до інструкцій, не може вакцинувати більше ста людей на добу. Детальний процес LB.ua описував у матеріалі «Щеплені та щасливі. Як в Україні розпочалася вакцинація від ковіду».

Однак медики, які пройшли навчання по роботі з вакциною Covishield, можуть самі тренувати інший медперсонал проводити вакцинацію від ковіду. Наприклад, такі тренінги вже розпочалися в Чернівцях, а заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Марія Поліщук, повідомила, що загалом до кінця тижня навчання пройдуть вісім мобільних бригад. Подібним чином вакцинація має розгортатися і в інших областях.

Є окремо навчені бригади, які готові працювати з вакциною Pfizer\BioNTech. Їх не залучають до роботи з Covishield, вони просто очікують поставки вакцини. Але коли це трапиться — невідомо. 117 доз вакцини Pfizer\BioNTech Україна мала би отримати на початку березня. 23 лютого Віктор Ляшко повідомив, що ця вакцина отримала реєстрацію. Однак жодної інформації про це на сайті Державного реєстру з лікарських засобів немає.

Фото: Макс Требухов

Відповідно до плану імунізації Центру громадського здоров’я, до червня 2021 року має завершитися вакцинація всіх медиків України, до березня 2022-го — решти пріоритетних груп. Дорослих українців не з пріоритетних груп мають розпочати щепити після березня 2022 року. Але з такими темпами реєстрації, закупки вакцини та власне щеплень, це дуже оптимістичний прогноз. Навіть якщо припустити, що з наступного тижня щодня в кожній області вакцинуватимуть по 100 людей (наразі ця цифра набагато менша), знадобиться більше 28 років, щоб повністю вакцинувати українців працездатного віку. А насправді більше, якщо враховувати коефіцієнт повільності та недолугості комунікації профільного міністерства.