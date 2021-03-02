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​45 тисяч українців стали в чергу на вакцинацію менш ніж за добу

Список очікування почали формувати з 1 березня.

​45 тисяч українців стали в чергу на вакцинацію менш ніж за добу
Фото: Макс Требухов

45 тисяч українців, які не входять в пріоритетні групи, стали в чергу на вакцинацію за допомогою мобільного додатку чи сайту "Дії".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Менш ніж за добу 45 тисяч українців записалися через Дія в лист очікування вакцинації від COVID-19. Вчора Мінцифра спільно з МОЗ запустила онлайн-послугу, за добу отримали такий результат. 39 тисяч записалися через застосунок Дія, 5,3 тисячі - через портал Дія", - написав Федоров в фейсбуці.

Нагадаємо, що для запису в чергу на вакцинацію потрібно потрібно зайти в розділ "Послуги" мобільного додатку "Дія" та вибрати там "Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19". Треба буде вказати сферу діяльності, місце вакцинації і після цього чекати на запрошення.

Те саме можна зробити на сайті "Дії", де потрібно буде авторизуватися за допомогою КЕП (електронного ключа, наприклад податкової) чи BankID. 

Третій спосіб - записатися через національний контакт-центр МОЗ за телефоном 0 800 60 20 19. В цьому випадку необхідно буде вказати оператору pеєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) або серію та номер паспорта.

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