В Україні виявили ​5 336 нових випадків ковіду, щеплення зробили 1764 особам

За минулу добу в Україні виявили 5 336 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 308 дітей та 218 медпрацівників.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Госпіталізовано за добу 1 410 осіб, летальних випадків – 162, одужали - 5 194 особи. Тестувань було здійснено 54 994, зокрема методом ПЛР – 27 407, методом ІФА – 14 483, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 104.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 357 470 осіб; одужало – 1 176 918. Від ускладнень захворювання померли 26 212 осіб. Всього було здійснено 6 948 980 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в м.Києві (463).
Статистика у регіонах за добу:
- м. Київ – 463 випадки;
- Вінницька область – 453 випадки;
- Волинська область – 140 випадків;
- Дніпропетровська область – 206 випадків;
- Донецька область – 107 випадків;
- Житомирська область – 94 випадки;
- Закарпатська область – 438 випадків;
- Запорізька область – 163 випадки;
- Івано-Франківська область – 649 випадків;
- Київська область – 231 випадок;
- Кіровоградська область – 26 випадків;
- Луганська область – 32 випадки;
- Львівська область – 349 випадків;
- Миколаївська область – 153 випадки;
- Одеська область – 319 випадків;
- Полтавська область – 131 випадок;
- Рівненська область – 108 випадків;
- Сумська область – 37 випадків;
- Тернопільська область – 146 випадків;
- Харківська область – 319 випадків;
- Херсонська область – 18 випадків;
- Хмельницька область – 105 випадків;
- Черкаська область – 93 випадки;
- Чернівецька область – 504 випадки;
- Чернігівська область – 52 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Також, за даними МОЗ, за минулу добу в Україні зробили щеплення проти коронавірусу 1764 особам.
Всього від початку кампанії вакциновано 5 905 осіб.
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- Вінницька область — 40 щеплень;
- Волинська область — 100 щеплень;
- Дніпропетровська область — 70 щеплень;
- Донецька область — 180 щеплень;
- Житомирська область — 109 щеплень;
- Закарпатська область — 30 щеплень;
- Запорізька область — 60 щеплень;
- Івано-Франківська область — 36 щеплень;
- Київська область — 50 щеплень;
- Кіровоградська область — 70 щеплень;
- Луганська область — 70 щеплень;
- Львівська область — 70 щеплень;
- м. Київ — 70 щеплень;
- Миколаївська область — 80 щеплень;
- Одеська область — 60 щеплень;
- Полтавська область —100 щеплень;
- Рівненська область — 20 щеплень;
- Сумська область — 60 щеплень;
- Тернопільська область — 80 щеплень;
- Харківська область — 60 щеплень;
- Херсонська область — 90 щеплень;
- Хмельницька область — 40 щеплень;
- Черкаська область — 40 щеплень;
- Чернівецька область — 79 щеплень;
- Чернігівська область — 100 щеплень.
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (180 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії — також у Донецькій області (400 щеплень).
Нагадаємо, у зв’язку зі збільшенням кількості хворих на коронавірус, з 3 березня Житомирська область опиниться у "червоній" зоні.
1 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення ковіду запроваджено в Чернівецькій області, а 26 лютого у "червону" зону перейшла Івано-Франківська область.