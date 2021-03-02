В Україні виявили ​5 336 нових випадків ковіду, щеплення зробили 1764 особам

За добу від ускладнень померли 162 людини.

За минулу добу в Україні виявили 5 336 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 308 дітей та 218 медпрацівників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 410 осіб, летальних випадків – 162, одужали - 5 194 особи. Тестувань було здійснено 54 994, зокрема методом ПЛР – 27 407, методом ІФА – 14 483, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 104.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 357 470 осіб; одужало – 1 176 918. Від ускладнень захворювання померли 26 212 осіб. Всього було здійснено 6 948 980 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в м.Києві (463).

Статистика у регіонах за добу:

м. Київ – 463 випадки;

Вінницька область – 453 випадки;

Волинська область – 140 випадків;

Дніпропетровська область – 206 випадків;

Донецька область – 107 випадків;

Житомирська область – 94 випадки;

Закарпатська область – 438 випадків;

Запорізька область – 163 випадки;

Івано-Франківська область – 649 випадків;

Київська область – 231 випадок;

Кіровоградська область – 26 випадків;

Луганська область – 32 випадки;

Львівська область – 349 випадків;

Миколаївська область – 153 випадки;

Одеська область – 319 випадків;

Полтавська область – 131 випадок;

Рівненська область – 108 випадків;

Сумська область – 37 випадків;

Тернопільська область – 146 випадків;

Харківська область – 319 випадків;

Херсонська область – 18 випадків;

Хмельницька область – 105 випадків;

Черкаська область – 93 випадки;

Чернівецька область – 504 випадки;

Чернігівська область – 52 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також, за даними МОЗ, за минулу добу в Україні зробили щеплення проти коронавірусу 1764 особам.

Всього від початку кампанії вакциновано 5 905 осіб.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область — 40 щеплень;

Волинська область — 100 щеплень;

Дніпропетровська область — 70 щеплень;

Донецька область — 180 щеплень;

Житомирська область — 109 щеплень;

Закарпатська область — 30 щеплень;

Запорізька область — 60 щеплень;

Івано-Франківська область — 36 щеплень;

Київська область — 50 щеплень;

Кіровоградська область — 70 щеплень;

Луганська область — 70 щеплень;

Львівська область — 70 щеплень;

м. Київ — 70 щеплень;

Миколаївська область — 80 щеплень;

Одеська область — 60 щеплень;

Полтавська область —100 щеплень;

Рівненська область — 20 щеплень;

Сумська область — 60 щеплень;

Тернопільська область — 80 щеплень;

Харківська область — 60 щеплень;

Херсонська область — 90 щеплень;

Хмельницька область — 40 щеплень;

Черкаська область — 40 щеплень;

Чернівецька область — 79 щеплень;

Чернігівська область — 100 щеплень.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (180 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії — також у Донецькій області (400 щеплень).

Нагадаємо, у зв’язку зі збільшенням кількості хворих на коронавірус, з 3 березня Житомирська область опиниться у "червоній" зоні.

1 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення ковіду запроваджено в Чернівецькій області, а 26 лютого у "червону" зону перейшла Івано-Франківська область.