Фото: Міністерство охорони здоров'я України

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вакцинувався від коронавірусу препаратом Covishield індійського виробництва. Він став першим українським чиновником, який зробив щеплення від COVID-19.

Міністр вакцинувався публічно. Трансляція велася на сторінці МОЗ у фейсбуці.

Степанов зазначив, що своїм прикладом доводить безпеку вакцини, яку отримала Україна.

Фото: Міністерство охорони здоров'я України

Фото: facebook/Міністерство охорони здоров'я України

"Це точно захист, це точно тебе захистить. І коли ти обираєш, вакцинуватися чи ні, відразу подумай - якщо ти не вакцинувалася, то ти граєш в гру... Якщо ти, не дай бог, захворієш, яким буде перебіг хвороби? А якщо вакцинувався, то не захворієш взагалі або в легкій формі перенесеш", - заявив він журналістам.

Зазначимо, що Степанов уже перехворів на ковід у листопаді. Однак і перша вакцинована в Києві людина - медик Олександрівської лікарні - повідомив, що також хворів на ковід, але через падіння рівня антитіл вирішив вакцинуватися.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні зробили перше щеплення від коронавірусу. Препарат CoviShield вкололи лікарю-реаніматологу опорної по ковіду Черкаської обласної лікарні Євгену Горенку.

За опитуванням групи "Рейтинг", більше половини українців станом на січень не хотіли вакцинуватися від коронавірусної хвороби, навіть безкоштовно.

8 лютого на форумі "Україна 30" президент Володимир Зеленський заявив, що планує вакцинуватися під час другої хвилі вакцинації разом з військовими, але готовий зробити це і раніше - навіть у прямому ефірі, - якщо буде потреба переконати людей у безпечності щеплень. Президент також наголосив, що Європа не відкриє кордони для невакцинованих від ковіду.

Раніше Степанов повідомив, що його, президента Зеленського і прем'єра Дениса Шмигаля можуть вакцинувати проти коронавірусу поза чергою, щоби популяризувати щеплення і підняти довіру людей.