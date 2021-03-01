Від коронавірусу в Україні померли понад 26 тисяч людей

В Україні за минулу добу провели 15 394 тестувань методом ПЛР і виявили 4 285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
За весь час пандемії в Україні виявлено 1 352 134 випадків коронавірусу. Одужали 1 171 724 особи, 26 050 людей від ускладнень хвороби померли.
Зокрема, вчора захворіли 258 дітей та 93 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Учора госпіталізовано 1 779 осіб з коронавірусом, одужала 1 701 особа, 68 пацієнтів померли.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 156 випадків;
- Вінницька область – 598 випадків;
- Волинська область – 65 випадків;
- Дніпропетровська область – 165 випадків;
- Донецька область – 54 випадки;
- Житомирська область – 466 випадків;
- Закарпатська область – 242 випадки;
- Запорізька область – 83 випадки;
- Івано-Франківська область – 526 випадків;
- Київська область – 208 випадків;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 10 випадків;
- Львівська область – 315 випадків;
- Миколаївська область – 190 випадків;
- Одеська область – 207 випадків;
- Полтавська область – 97 випадків;
- Рівненська область – 58 випадків;
- Сумська область – 120 випадків;
- Тернопільська область – 178 випадків;
- Харківська область – 69 випадків;
- Херсонська область – 20 випадків;
- Хмельницька область – 32 випадки;
- Черкаська область – 67 випадків;
- Чернівецька область – 335 випадків;
- Чернігівська область – 21 випадок.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Нагадаємо, 27 лютого в Україні зафіксували 5 833 нових випадки коронавірусу, летальних випадків – 89, одужало 1702 особи. Станом на ранок неділі, 28 лютого, було вакциновано проти ковіду понад 3 тисячі осіб.