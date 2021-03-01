Від коронавірусу в Україні померли понад 26 тисяч людей

За минулу добу виявили 4 285 нових випадків, найбільше - на Вінничині.

В Україні за минулу добу провели 15 394 тестувань методом ПЛР і виявили 4 285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні виявлено 1 352 134 випадків коронавірусу. Одужали 1 171 724 особи, 26 050 людей від ускладнень хвороби померли.

Зокрема, вчора захворіли 258 дітей та 93 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Учора госпіталізовано 1 779 осіб з коронавірусом, одужала 1 701 особа, 68 пацієнтів померли.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 156 випадків;

Вінницька область – 598 випадків;

Волинська область – 65 випадків;

Дніпропетровська область – 165 випадків;

Донецька область – 54 випадки;

Житомирська область – 466 випадків;

Закарпатська область – 242 випадки;

Запорізька область – 83 випадки;

Івано-Франківська область – 526 випадків;

Київська область – 208 випадків;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 10 випадків;

Львівська область – 315 випадків;

Миколаївська область – 190 випадків;

Одеська область – 207 випадків;

Полтавська область – 97 випадків;

Рівненська область – 58 випадків;

Сумська область – 120 випадків;

Тернопільська область – 178 випадків;

Харківська область – 69 випадків;

Херсонська область – 20 випадків;

Хмельницька область – 32 випадки;

Черкаська область – 67 випадків;

Чернівецька область – 335 випадків;

Чернігівська область – 21 випадок.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, 27 лютого в Україні зафіксували 5 833 нових випадки коронавірусу, летальних випадків – 89, одужало 1702 особи. Станом на ранок неділі, 28 лютого, було вакциновано проти ковіду понад 3 тисячі осіб.