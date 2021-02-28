У результаті пожежі у лікарні в Чернівцях загинула людина (оновлено)
У результаті пожежі у лікарні в Чернівцях загинула людина (оновлено)
Ексначальника ГУР Бурбу виселили із Конча-Заспи та позбавили охорони, - Бутусов
Ексначальника ГУР Бурбу виселили із Конча-Заспи та позбавили охорони, - Бутусов
В Одесі у СІЗО, де перебуває Стерненко, сталася пожежа
В Одесі у СІЗО, де перебуває Стерненко, сталася пожежа
Команда "каналів Медведчука" розпочала мовлення на Першому незалежному, який відключили через годину ефіру (оновлено)
Команда "каналів Медведчука" розпочала мовлення на Першому незалежному, який відключили через годину ефіру (оновлено)
Український борщ потрапив у трійку найкращих супів світу
Український борщ потрапив у трійку найкращих супів світу
У Києві завершилася акція ”Справедливість Стерненку – справедливість усім”, сутичок не було (оновлено)
У Києві завершилася акція ”Справедливість Стерненку – справедливість усім”, сутичок не було (оновлено)
У Дніпрі натовп молодих людей стріляв у підприємця та його дружину, серед затриманих син відомого бізнесмена, - ЗМІ
У Дніпрі натовп молодих людей стріляв у підприємця та його дружину, серед затриманих син відомого бізнесмена, - ЗМІ
У Кабміні розповіли, якими будуть дії України в разі завершення "Північного потоку-2"
У Кабміні розповіли, якими будуть дії України в разі завершення "Північного потоку-2"
Чому Апеляційна палата Антикорсуду скасувала виправдувальний вирок Труханову: важливі деталі
Чому Апеляційна палата Антикорсуду скасувала виправдувальний вирок Труханову: важливі деталі
ГоловнаСвіт

У Великобританії на фоні швидкої вакцинації число нових випадків ковіду впало до п'ятимісячного мінімуму

Укол від коронавірусу отримали 20 мільйонів британців.

У Великобританії на фоні швидкої вакцинації число нових випадків ковіду впало до п'ятимісячного мінімуму
Фото: EPA/UPG

У Великобританії на фоні швидкої вакцинації число нових випадків ковіду впало до найменшого показника з вересня 2020 року.

Про це свідчать дані британського уряду.

За останню добу там зафіксували тільки 6035 нових випадків зараження коронавірусом.

За тиждень виявлено 61 045 випадків зараження COVID. Це на 21,2% менше ніж за попередній тиждень. Також за тиждень на 33,5% зменшилась кількість померлих від вірусу - 2270 померлих проти 3414 на попередньому тижні.

У Великобританії вже більше 20 мільйонів чоловік отримали першу дозу вакцини від коронавірусу. Майже 800 тисяч осіб отримали вже й другу дозу вакцини.

Британія - європейський лідер у вакцинуванні проти коронавірусу.

Нагадаємо, що в Україні станом на ранок 28 лютого щеплення проти коронавірусу зробили тільки 3141 людині, в тому числі за останню добу - 90 особам.

Кількість нових випадків в Україні з середини лютого почало збільшуватися. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також