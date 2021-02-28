У Великобританії на фоні швидкої вакцинації число нових випадків ковіду впало до п'ятимісячного мінімуму

У Великобританії на фоні швидкої вакцинації число нових випадків ковіду впало до найменшого показника з вересня 2020 року.

Про це свідчать дані британського уряду.

За останню добу там зафіксували тільки 6035 нових випадків зараження коронавірусом.

За тиждень виявлено 61 045 випадків зараження COVID. Це на 21,2% менше ніж за попередній тиждень. Також за тиждень на 33,5% зменшилась кількість померлих від вірусу - 2270 померлих проти 3414 на попередньому тижні.

У Великобританії вже більше 20 мільйонів чоловік отримали першу дозу вакцини від коронавірусу. Майже 800 тисяч осіб отримали вже й другу дозу вакцини.

Британія - європейський лідер у вакцинуванні проти коронавірусу.

Нагадаємо, що в Україні станом на ранок 28 лютого щеплення проти коронавірусу зробили тільки 3141 людині, в тому числі за останню добу - 90 особам.

Кількість нових випадків в Україні з середини лютого почало збільшуватися.