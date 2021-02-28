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Тихановська: режим Лукашенка в Білорусі впаде ще цього року

"Тиск буде збільшуватися з кожним днем і стане для Лукашенко надмірним".

Тихановська: режим Лукашенка в Білорусі впаде ще цього року
Світлана Тихановська
Фото: EPA/UPG

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що режим Олександра Лукашенка може впасти ще цього року.

Про це вона сказала в інтерв'ю німецькому тижневику Bild am Sonntag, пише "Німецька хвиля".

Тихановська вважає, що до відставки Лукашенка неминуче призведе зростаючий тиск на його режим з боку ЄС і США. 

"Тиск буде збільшуватися з кожним днем і одного дня стане для Лукашенко надмірним, так що він піде. Режим Лукашенка впаде ще в цьому році. Думаю, навесні він піде", - сказала Тихановська.

У свою чергу колишній міністр культури Білорусі, член президії координаційної ради опозиції Павло Латушко, який восени 2020 року було змушений виїхати в Польщу, закликав Захід домагатися повної економічної ізоляції Білорусі. "Ми готові виносити санкції шість або дванадцять місяців, якщо після цього ситуація покращиться", - сказав опозиціонер в розмові з німецьким тижневиком Welt am Sonntag.

З точки зору Латушко, Євросоюзу необхідно призупинити всі економічні взаємини з Білоруссю, щоб апарат режиму Лукашенко не міг більше "виручати кошти на міжнародних фінансових ринках". При цьому опозиціонер, так само, як і Тіхановском, висловив упевненість в тому, що "вирішальна битва" між протестуючими і нинішньою владою розіграється вже навесні.

Нагадаємо, що Лукашенко є правителем Білорусі де-факто, але світова спільнота не визнає його легітимність як президента через фальсифікації на останніх виборах. Україна також відмовилась визнати президентські повноваження Лукашенка.

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